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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD पर बजाज फाइनेंस ने बढ़ा दी ब्याज दरें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बढ़ोतरी

FD पर बजाज फाइनेंस ने बढ़ा दी ब्याज दरें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बढ़ोतरी

बजाज फाइनेंस ने अलग-अलग अवधि वाली FD पर ब्याज दरों में इजाफा किया है. ये नई दरें बुधवार से लागू हो चुकी हैं. जानिए ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की गई है?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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  • दरें बुधवार से प्रभावी, 8.15% तक ब्याज संभव।

आजकल लोग कमाने के साथ ही बचत करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी समय पैसों की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे ही समय सेव किए गए पैसे काम आते हैं. ऐसे में अगर आप एफडी में निवेश करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खास खबर है. बजाज फाइनेंस ने ब्याज दरों में इजाफा किया है. अब जानते हैं कि कंपनी ने ब्याज दरें कितनी बढ़ाई है?

बता दें कि बजाज फाइनेंस ने अलग-अलग अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी 15 से 40 बेसिस पॉइंट्स तक की गई है. 

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इस अवधि की FD पर लागू होगी नई दरें

जानने वाली बात ये है कि नई दरें 12 महीने से 60 महीने तक की अवधि वाली एफडी पर लागू की गई है. यानी लंबी अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा. बजाज फाइनेंस ने सीनियर सिटिजन के लिए भी ब्याज दरों में इजाफा किया है. यानी अब सीनियर सिटीजन को भी पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा. इसके अलावा कंपनी ने आम ग्राहकों के लिए 12 से 17 महीने और 18 से 30 महीने की एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है.

आम ग्राहकों की FD पर बढ़ी ब्याज दरें

आम ग्राहकों के लिए बजाज फाइनेंस ने 12 से 17 महीने की एफडी के लिए ब्याज दर में 6.80 प्रतिशत सालाना का इजाफा किया है. इसके अलावा 18 से 30 महीने की एफडी पर 7 प्रतिशत सालाना ब्याजा मिलेगा.

कितना मिलेगा सीनियर सिटीजन को ब्याज?

सीनियर सिटिजन को 12 से 17 महीने की एफडी पर 7.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा. इसके अलावा 18 से 30 महीने की एफडी पर 7.40 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा. यानी अलग-अलग अवधि के मुताबिक, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है.

31 से 60 महीने की FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

लंबी अविध की एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा. अगर 31 से 60 महीने की एफडी यानी लगभग ढाई से 5 साल तक की एफडी पर अब आम ग्राहकों को सालाना ब्याज 7.70 प्रतिशत मिलेगा. ऐसे में जानते हैं कि पहले कितना मिलता था ब्याज?

पहले ब्याज कितना मिलता था?

पहले 31 से 60 महीने की एफडी पर आम ग्राहकों पर ब्याज 7.40 प्रतिशत मिलता था. यानी अब कंपनी ने इस अवधि की एफडी की ब्याज दरों में 0.35 प्रतिशत का इजाफा किया है, जिसका फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा.

सीनियर सिटिजन को कितना मिलेगा ब्याज?

बजाज फाइनेंस ने सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त ब्याज की दर भी इजाफा किया है. अब 31 से 60 महीने की क्यूमुलेटिव एफडी पर इन्हें 8.15 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल सकता है.

क्या केवल नए ग्राहकों को मिलेगा फायदा?

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बढ़ी हई ब्याज दरों का फायदा केवल नए ग्राहकों को मिलेगा तो ऐसा नहीं है. नई दरें नए एफडी कराने वाले ग्राहकों के साथ ही मैच्योर एफडी को रिन्यू करवाने वाले ग्राहकों को भी मिलेगा. 

कब से लागू होगी नई दरें? 

बता दें कि ये नई दरें बुधवार यानी कल से लागू हो चुकी हैं. यानी अलग-अलग अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा चुकी है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 08 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Bank Business News Bajaj Finance
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