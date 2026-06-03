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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia @2047: महंगाई के बीच एविएशन सेक्टर को मिली राहत, सरकार देगी 10000 करोड़ का फंड- राम मोहन नायडू

India @2047: महंगाई के बीच एविएशन सेक्टर को मिली राहत, सरकार देगी 10000 करोड़ का फंड- राम मोहन नायडू

ATF News: देशभर में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच अब सरकार ने इस सेक्टर की मदद करने के लिए फंड देने का ऐलान किया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 03 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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ATF News: ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल से जुड़े हर एक सेक्टर पर असर पड़ रहा है. इस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. जिससे पेट्रोल- डीजल समेत गैस और यहां तक कि एविएशन के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूल भी महंगा हो रहा है. इससे एविएशन इंडस्ट्री से लेकर यात्रियों तक को महंगाई और यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए अब सरकार ने एविएशन सेक्टर को थोड़ी राहत देने की कवायद की है.

उड्डयन मंत्री ने एबीपी न्यूज़ से क्या कहा?

एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम इंडिया@ 2047 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया, ''एविएशन सेक्टर लोगों के लिए अफोरटेबल रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है. आज ही कैबिनेट की एक बैठक हुई है, जिसमें प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड हमने अप्रूव किया है, जिससे ऑयल मार्केंटिंग कंपनी को 10 हजार करोड़ का फंड मिलेगा.''

उन्होंने बताया कि हम इस फंड से एटीएफ में एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे. जिस वजह से अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो तो 10 हजार करोड़ से उसे बैलेंस करने का मौका मिलेगा. मिडिल ईस्ट में रोज हालात बदल रहे हैं. उसका एटीएफ पर प्रभाव पड़ रहा है.''

बता दें कि यह फैसला केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ईंधनों की बढ़ती कीमतों के कारण किया है. इस वद्धि की वजह से एयरलाइंस और सरकारी तेल कंपनियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने फंड की घोषणा का फैसला लिया है.

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घरेलू उड़ानों की ना बढ़ें कीमतें
इसी बीच भारतीय एयरलाइंस ने इंडियन ऑयल (IOC) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) जैसी तेल कंपनियों से अपील की है कि वो युद्ध खत्म होने तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ATF की कीमतें न बढ़ाए. मार्च और अप्रैल के महीने में यात्रा करने वालों की संख्या कम रहने के कारण एयरलाइंस को कुछ उड़ानें कम करनी पड़ीं. अप्रैल में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में यात्रा करने वालों की संख्या मार्च की तुलना में 4.2% घटकर लगभग 1.38 करोड़ रह गई.

पिछले महीने बढ़ी थीं ईंधन की कीमतें
बता दें कि इससे पहले पिछले महीने ATF (Aviation Turbine Fuel) की कीमत में 8.56% की बढ़ोतरी की गई थी. जिसके बाद ATF का भाव 96,638 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है. गौरतलब है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. इसलिए मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका असर एयरलाइंस और सरकारी तेल कंपनियों दोनों पर पड़ता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
India At 2047 ATF ABP NEWS Ram Mohan Naidu ABP Conclave India 2047 At Summit
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