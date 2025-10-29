Asian Stock Market: यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में संभावित कटौती के ऐलान से ठीक पहले वैश्विक बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इसका सकारात्मक असर भारतीय और एशियाई बाजारों पर भी साफ झलक रहा है.

जापान का निक्केई इंडेक्स भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे तक 878 अंकों की बढ़त के साथ 51,097 के स्तर पर पहुंच गया. बाद में यह बढ़त 1,000 अंकों से अधिक हो गई. वहीं, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.37 प्रतिशत और शेनझेन कंपोनेंट इंडेक्स में 0.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

एशियाई बाजार में तेजी

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी 1.2 प्रतिशत (लगभग 48 अंक) बढ़कर 4,058 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, हांगकांग बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा. एशियाई बाजारों में यह तेजी मंगलवार को वॉल स्ट्रीट पर मजबूत क्लोजिंग के बाद देखने को मिली, जहां प्रमुख टेक कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया. विशेष रूप से एआई कंपनी एनविडिया (NVIDIA) के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़त ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया.

विश्लेषकों का कहना है कि यह उत्साह फेड रिजर्व के आगामी फैसले को लेकर निवेशकों की उम्मीदों से जुड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक बातचीत में प्रगति ने भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया है.

ट्रंप ने दिए पॉजिटिव संकेत

सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस हफ्ते साउथ कोरिया में होने वाली है. इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते की उम्मीद जगी है, जिससे ट्रेड वॉर की आशंका पर विराम लग सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया और जापान की यात्रा के बाद बुधवार को साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं. उन्होंने एयर फोर्स वन पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान कई विवादों का समाधान संभव है.

