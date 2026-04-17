एशिया के नए 'किंग' बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पछाड़ा, जानें कितने बिलियन पहुंची नेटवर्थ

Asia Richest Person Gautam Adani: एशिया को अपना नया बिजनेस किंग मिल गया है. गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. यह अरबपतियों की रैंकिंग में एक नया बदलाव है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर $92.6 बिलियन हो गई है. इस आंकड़े के साथ उन्होंने एशिया में टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है.

अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो गौतम अडानी की नेट वर्थ अब $92.6 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 19वें पायदान पर आ गए हैं. वहीं मुकेश अंबानी अब $90.8 बिलियन की संपत्ति के साथ एशिया में दूसरे और वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर खिसक गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक ही दिन में अडानी की संपत्ति में करीब $3.56 बिलियन का बड़ा उछाल देखा गया था, जिसने उन्हें जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया.

अडानी ग्रुप के शेयरों में देखी गई जबरदस्त तेजी

इस बदलाव की मुख्य वजह शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव रहा. जहां अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई, वहीं रिलायंस के शेयरों में सुस्ती और बाजार की अस्थिरता के कारण अंबानी की संपत्ति में इस साल अब तक लगभग $16.9 बिलियन की गिरावट आई है. इसके विपरीत अडानी ने इस साल अपनी कुल वेल्थ में $8.1 बिलियन जोड़े हैं. यह दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप की पकड़ कितनी मजबूत हुई है.

एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स

सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अमीरों की रैंकिंग बदल रही है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर एलन मस्क ($656 बिलियन) अब भी सबसे आगे हैं. उनके बाद लैरी पेज और जेफ बेजोस का नंबर आता है. साल 2026 की शुरुआत से ही दुनिया के टॉप 20 रईसों में से कई की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है, जिनमें बर्नार्ड अर्नाल्ट और वारेन बफेट जैसे नाम भी शामिल हैं.

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