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हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिका- चीन, UAE या भारत के पड़ोसी देशों में भी लगता है UPI पेमेंट पर चार्ज?

अमेरिका- चीन, UAE या भारत के पड़ोसी देशों में भी लगता है UPI पेमेंट पर चार्ज?

भारत में 2000 से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होने जा रहा है. जानिए यूएई, भूटान, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और दूसरे देशों में यूपीआई पेमेंट पर कितना चार्ज लगता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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भारत में यूपीआई पेमेंट को लेकर काफी बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब तक यूपीआई तो पूरी तरह फ्री था, लेकिन अब इसपर चार्ज लग रहा है. 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन्स पर 0.4% MDR लागू हो जाएगा. हालांकि ये चार्ज ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, बल्कि दुकानदार इसे भरेंगे. 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए ही कटेंगे.

वहीं 2000 तक के मर्चेंट पेमेंट्स और छोटे व्यापारियों के को किसी तरह का MDR नहीं लगने वाला है. अब सवाल ये है कि जब भारत में यूपीआई पर MDR लगने जा रहा है तो यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, भूटान या श्रीलंका जैसे देशों में यूपीआई से पेमेंट करने पर कितना चार्ज लगता है? क्या वहां भी भारत की तरह 0.4% MDR है? आइये जानते हैं.

दुनियाभर के देशों में कितना लगता है MDR?

विदेश में यूपीआई का सिस्टम अलग तरीके से काम करता है. वैसे भी यूपीआई सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होने वाला सिस्टम नहीं रह गया है. NPCI इंटरनेशनल के मुताबिक कुछ मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई वैश्विक मंजूरी से भारतीय बैंक खाते से सीधे क्यूआर स्कैन करके पेमेंट किया जा सकता है. अभी भूटान, कंबोडिया, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों में मर्चेंट पर यूपीआई इस्तेमाल किया जाता है. 

लेकिन विदेश में भारत जैसा 0.4% MDR हर देश में लागू नहीं होता है. वहां पेमेंट किस लोकल बैंक, क्यूआर नेटवर्क से प्रोसेस हो रहा है, उसके हिसाब से मर्चेंट-साइड चार्जेज लगाए जाते हैं.

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भूटान में कितना यूपीआई चार्ज है?
भूटान का मामला सबसे साफ है, क्योंकि वहां की बैंकों ने यूपीआई ग्लोबल क्यूआर के चार्जेज पब्लिक हैं. भूटान नेशनल बैंक के अनुसार, भारतीय यूपीआई से उसके क्यूआर पर पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट पर Nu. 2000 तक के ट्रांजैक्शन पर 0.90% और Nu. 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.20% फीस लगती है. 

यूएई में कितना लगता है चार्ज?
यूएई में भी भारतीय मर्चेंट पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं. दुबई के ड्यूटी फ्री, लुलु हाइपरमार्केट, अल माया सुपरमार्केट और कई दूसरे मर्चेंट आउटलेट पर यूपीआई काम करता है. लेकिन यूएई में भारत जैसा एक यूनिफॉर्म यूपीआई MDR रेट नहीं है. यहां ट्रांजैक्शन फीस के बदले बैंक की फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन फीस कटती है. 

सिंगापुर में क्या है?
सिंगापुर भी उन देशों में है जहां यूपीआई से मर्चेंट पेमेंट्स किए जाते हैं. यहां यूपीआई का इस्तेमाल भारतीय ज्यादा करते हैं, लेकिन यहां भी कोई एक MDR रेट नहीं है. हां, यहां स्थानीय कार्ड पेमेंट पर MDR 1.2% से 3% तक है. 

नेपाल और श्रीलंका में कितना लगता है?
नेपाल और श्रीलंका में भी MDR लागू है. श्रीलंका में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए LankaQR पर 5,000 रुपये तक के लेनदेन को MDR से मुक्त किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा पैसे पर मर्चेंट से 1% तक का फीस काटा जाता है. 

वहीं, नेपाल में घरेलू मर्चेंट QR भुगतानों पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR नहीं लगता है. यहां व्यापारियों के लिए लेनदेन पूरी तरह फ्री है.

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फ्रांस में यूपीआई पर क्या चार्ज है?
फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल होता है. यानी भारतीय यात्री कुछ मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई क्यूआर पर पेमेंट कर सकते हैं. फ्रांस में पहले चलने वाले स्थानीय सिस्टम Paylib को अब Wero नाम के नए पैन-यूरोपियन डिजिटल वॉलेट में बदल दिया गया है. Wero सीधे बैंक-टू-बैंक अकाउंट ट्रांसफर करता है. ये छोटे मर्चेंट पेमेंट जैसे €33.33 से कम पर लगभग 0.3% का MDR वसूलता है. वहीं, इससे ज्यादा के पेमेंट पर 1.2% लगते हैं.

अमेरिका और चीन का क्या है हाल?

अमेरिका में MDR पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता भुगतान करने के लिए किस क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट या रियल-टाइम बैंक ट्रांसफर का उपयोग कर रहा है. यहां मर्चेंट को 1.5% से लेकर 3.5% तक यानी 0.10 डॉलर से 0.30 डॉलर का फिक्स चार्ज हर ट्रांजैक्शन देना होता है.         

चीन में लगभग सारे ही डिजिटल पेमेंट Alipay और WeChat Pay से होते हैं. इससे लेनदेन करने पर चीन में 0.6% MDR फिक्स है. वहीं, अगर कुछ बड़े और सरकारी डिपार्टमेंट के लिए ये फीस कम होकर 0.2% से 0.3% के बीच हो जाती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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MDR UPI Payment
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