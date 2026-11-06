कहीं धनतेरस पर बैंक बंद तो नहीं? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनतेरस (6 नवंबर) को देशभर में बैंक खुले रहेंगे.

दिवाली पर बंद, फिर कुछ राज्यों में छुट्टियां होंगी.

बैंक बंद रहने पर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

अगर आपको आज किसी काम से बैंक जाना है, लेकिन इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि धनतेरस के तौके पर बैंक खुला रहेगा या बंद? तो आपको बता दें कि आज हर जगह ब्रांच खुले रहेंगे. नवंबर 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर में धनतेरस को बैंक की छुट्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में शुक्रवार, 6 नवंबर को देश भर में बैंक खुले रहेंगे. अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे दूसरे बैंकों में अकाउंट है और आपका ब्रांच जाने का प्लान है, तो आज जा सकते हैं. इस दिन बैंकिंग कामकाज सामान्य रूप से चालू रहेगा.

धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, के मौके पर सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है. इस दिन को निवेश के लिहाज से भी शुभ माना जाता है. त्योहार की खरीदारी और चल रही तैयारियों के बीच कई ग्राहकों को कैश जमा कराने, चेक से जुड़े काम और अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है. ऐसे में बैंक का खुला रहना जरूरी है.

आने वाले दिनों में बैंक की छुट्टियां

7 नवंबर 2026 (छोटी दिवाली/शनिवार)- बैंक खुले रहेंगे. चूंकि यह महीने का पहला शनिवार है इसलिए यह सामान्य कार्यदिवस है.

8 नवंबर 2026 (दिवाली/रविवार)- साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

9, 10, और 11 नवंबर 2026 (गोवर्धन पूजा / भाई दूज)- उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग का लें सहारा

बैंक बंद होने के दौरान घबराएं नहीं क्योंकि आपकी सेवा में डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी. Google Pay, PhonePe, Paytm या अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल कर आप पैसों का लेनदेन कर सकते हैं. अगर अमाउंट बड़ा है, तो आप IMPS (तत्काल भुगतान) या NEFT/RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छुट्टियों के दिन भी चौबीसों घंटे काम करते हैं. ATM से आप कैश निकाल सकते हैं और कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) का उपयोग करके सीधे अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं.

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