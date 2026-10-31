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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट

आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट

अक्टूबर का महीना आज खत्म हाे रहा है. कल से नवंबर की शुरुआत हो रही है. इस महीने कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में जब भी बैंक जाएं पहले यह पता कर लें कि ब्रांच खुला है या नहीं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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  • आज 31 अक्टूबर को अधिकांश बैंक खुले, केवल गुजरात में बंद.
  • नवंबर में दिवाली, छठ पूजा, गुरु पर्व समेत कई छुट्टियां हैं.
  • दूसरे-चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को देशभर में बैंक बंद रहेंगे.
  • क्षेत्रीय त्योहारों के कारण कुछ शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

आज 31 अक्टूबर (शनिवार) को देशभर में अधिकांश जगहों पर बैंक खुले रहेंगे क्योंकि यह महीने का 5वां शनिवार है और RBI के नियमों के अनुसार 5वें शनिवार को बैंक सामान्य रूप से काम करते हैं. बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. आज सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के उपलक्ष में केवल गुजरात (अहमदाबाद) में बैंक शाखाएं आज बंद रहेंगी. इसके अलावा अन्य सभी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले हैं.

अब चूंकि कल से नवंबर का महीना शुरू हो रहा है. ऐसे में बैंक ग्राहकों को इस दौरान छुट्टियों की लिस्ट पर गौर फरमाना चाहिए.  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, क्षेत्रीय त्योहारों और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण कुछ चुनिंदा शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. चेक जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट लेने या लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ती है इसलिए छुट्टियों का खास ध्यान रखें ताकि ब्रांच जाने में समय की बर्बादी न हो. 

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नवंबर में छुट्टियों की भरमार

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में नवंबर में दीवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के साथ-साथ रविवार तथा दूसरे और चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियां शामिल हैं. ध्यान रहें कि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होती हैं इसलिए बैंक शाखाएं किन तारीखों पर बंद रहेंगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कहां स्थित हैं और उस दिन वहां क्या खास मनाया जा रहा है. 

अगले हफ्ते कब-कब बैंक रहेंगे बंद?

कल 1 नवंबर रविवार है इसलिए बैंक बंद रहेंगे. फिर 8 नवंबर और 15 नवंबर को भी बैंक रविवार होने के चलते बंद रहेंगे, जबकि 14 नवंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी है. महीने में आगे, 22 नवंबर और 29 नवंबर को रविवार है. 28 नवंबर को चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी. ये नियमित छुट्टियां पूरे भारत में लागू होती हैं, हालांकि त्योहारों से जुड़ी छुट्टियां अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हो सकती हैं. कल रविवार के अलावा, बैंक सोमवार को भी बंद रहेंगे. इस दिन नोंगक्रेम नृत्य के कारण शिलांग में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
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