India iPhone Export: भारत धीरे-धीरे टेक प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है. अब आप आईफोन (iPhone) को ही ले लीजिए. भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है. एप्पल (Apple) ने इस साल बीते छह महीने में भारत से लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 88,730 करोड़) के iPhone एक्सपोर्ट किए हैं. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के 5.71 अरब डॉलर के मुकाबले 75 परसेंट ज्यादा है. भारत से आईफोन एक्सपोर्ट में बीते महज दो सालों में छह गुना इजाफा हुआ है.

दुनिया में बज रहा 'मेड इन इंडिया' का डंका

कुल मिलाकर 'मेड इन इंडिया' आईफोन पूरी दुनिया में धमाल मचा रहे हैं. सितंबर के महीने में iPhone 17 को लेकर बढ़ते क्रेज के चलते एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ. आलम यह है कि अकेले सितंबर में ही 1.25 अरब डॉलर मूल्य के स्मार्टफोन दूसरे देशों में भेजे गए. वहीं, पिछले साल सितंबर में 490 मिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए थे. यानी कि महज एक साल में इनमें 155 परसेंट का उछाल आया है. जबकि अमूमन अगस्त और सितंबर के महीने में एक्सपोर्ट कम होता है क्योंकि इस दौरान कस्टमर्स नए प्रोडक्ट के लॉन्च होने के इंतजार में रहते हैं.

अभी एक्सपोर्ट में और तेजी की उम्मीद

भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट की रफ्तार लगातार बनी हुई है और दिवाली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है iPhone सीरीज के एक्सपोर्ट में और तेजी आ सकती है. इस बार Pro, Pro Max और Air सहित सभी iPhone मॉडल भारतीय स्टोर्स से लॉन्च किए गए, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेजी आई.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "भारत का आईफोन निर्यात 2023 में 1.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 10 अरब डॉलर हो गया है, जो केवल दो सालों में लगभग छह गुना ज्यादा है. भारत के 80 परसेंट से अधिक आईफोन उत्पादन अब वैश्विक बाजारों को शक्ति प्रदान करता है. माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देने के कारण भारत एक विश्वसनीय वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है. यह क्षमता और वैश्विक प्रभाव के एक नए युग का प्रतीक है. भारत केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी निर्माण कर रहा है."

ट्रंप की धमकी बेअसर

इधर, 23 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐप्पल आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में ही करें. भारत या किसी और देश में आईफोन बनाने से अमेरिका में बिकने वाले फोन पर 25 परसेंट टैरिफ लगा दिया जाएगा. ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में आई, जब कंपनी चीन से बाहर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने में लगी हुई है.

