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हिंदी न्यूज़बिजनेसApple से CEO जॉन टर्नस को कितनी पगार मिलेगी? Salary के ब्रेक डाउन का खुलासा

Apple से CEO जॉन टर्नस को कितनी पगार मिलेगी? Salary के ब्रेक डाउन का खुलासा

एप्पल के नए जॉन टर्नस की नेट वर्थ क्या है और वो हर महीने कितनी सैलरी लेते हैं, आइये यहां से जानते हैं. साथ ही जानेंगे कि टिम कुक को इसी पद के लिए कितना वेतन दिया जाता था.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Sep 2026 01:29 PM (IST)
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जॉन टर्नस ने 1 सितंबर से Apple के सीईओ का पद संभाला है. करीब 15 साल के बाद एप्पल कंपनी में सीईओ की पोजिशन बदली है. टिम कुक के बाद जॉन की ज्वाइनिंग ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा है. अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एप्पल के सीईओ को कितने पैसे मिलते हैं? जॉन टर्नस की मंथली सैलरी कितनी है और टिम कुक से जॉन टर्नस को कितना ज्यादा पैसा बढ़ाकर दिया जा रहा है. यहां इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. 

कौन हैं CEO जॉन टर्नस?
अगर आपको लगता है कि जॉन टर्नस ने इस साल एप्प्ल को ज्वाइन किया है तो आप गलत है. जॉन पिछले 25 साल से एप्प्ल में काम कर रहे हैं. उन्होंने साल 2001 में प्रोडक्ट डिजाइन टीम में एप्पल ज्वाइन क्या था. 2013 में वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग का वाइस प्रेसिडेंट बने और कुछ ही साल बाद, यानी साल 2021 में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए. 

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जॉन टर्नस को मिलेगी कितनी सैलरी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जॉन टर्नस को 58 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला है. इसमें 3 मिलियन डॉलर यानी 28.5 करोड़ की सिर्फ बेसिक सैलरी है और अगले साल के लिए 55 मिलियन डॉलर यानी 522 करोड़ के टारगेट स्टॉक अवॉर्ड्स भी हैं. इतना ही नहीं, जॉन के पैकेज में वन टाइम 2.5 मिलियन डॉलर का RSU ग्रांट भी शामिल है. 

टिक कुक को कितनी सैलरी मिलती थी?
इधर टिम कुक के कमाई की बात करें तो इन्होंने सीईओ रहते हुए पिछले साल 74.3 मिलियन डॉलर की कमाई की है. टिम कुक की सैलरी भी कुछ कम नहीं थी. टिम 47 मिलियन डॉलर के पैकेज पर एप्पल के सीईओ थे. इस पैकेज में 2 मिलियन डॉलर की सलाना बेसिक सैलरी थी और साल 2027 के लिए 45 मिलियन डॉलर के प्लान्ड स्टॉक अवॉर्ड्स भी थे. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
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