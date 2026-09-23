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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर

देश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर

मुंबई के जुहू में एंजल वन के संस्थापक दिनेश ठक्कर करीब 711 करोड़ रुपये में पूरा सात मंजिला लग्जरी टावर खरीद रहे हैं. एम्बेसी टेराज़ा की इस प्रॉपर्टी का कार्पेट एरिया 63,000 वर्ग फुट है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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मुंबई के जुहू इलाके में हुई एक बेहद महंगी प्रॉपर्टी डील ने इन दिनों रियल स्टेट की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है. स्टॉक-ब्रोकिंग कंपनी एंजेल वन लिमिटेड के संस्थापक, चेयरमैन और MD दिनेश ठक्कर ने करीब 711 करोड़ रुपये में एक पूरा लग्जरी रेजिडेंशियल टावर खरीदने पर सहमति जताने के बाद सुर्खियां बटोरी हैं. बड़ी बात यह है कि यह कोई सामान्य फ्लैट नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट डील में से एक है. 

यह टावर मुंबई के जुहू तारा रोड पर मौजूद एम्बेसी टेराजा (Embassy Terraza) प्रोजेक्ट का हिस्सा है. दिनेश ठक्कर जईस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, वह सात मंजिल हैं और इसका RERA कार्पेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फुट है. स्टांप ड्यूटी और GST समेत इस टावर की सौदे की कीमत करीब 1 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट बताई जा रही है. 

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कौन हैं दिनेश ठक्कर?

दिनेश ठक्कर एंजल वन लिमिटेड के संस्थापक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. एंजल वन शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी भारत की अग्रणी स्टॉक-ब्रोकिंग और वित्तीय सेवा कंपनियों में शामिल है.

कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के अलावा कई तरह की वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठक्कर की यह प्रॉपर्टी खरीदारी उन्हें मुंबई के हाई-प्रोफाइल लग्जरी होम बायर्स की लिस्ट में शामिल करती है.

711 करोड़ की डील में क्या है खास?

दिनेश ठक्कर ने जुहू स्थित Embassy Terraza में पूरा रेजिडेंशियल टावर खरीदने का समझौता किया है.

  • प्रोजेक्ट मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है. 
  • इस टावर की ऊंचाई 7 मंजिला है.
  • इसका RERA कारपेट एरिया करीब 63,000 वर्ग फुट है.
  • पूरी डील की कीमत करीब 711 करोड़ रुपये है.
  • स्टांप ड्यूटी और GST समेत कीमत करीब 1 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट बैठती है.
  • यह प्रोजेक्ट करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कुल पांच टावर हैं.

ठक्कर ने क्यों खरीदा पूरा टावर?

दिनेश ठक्कर के मुताबिक, नया घर तलाशते समय उनके लिए जुहू की लोकेशन, प्राइवेसी, बड़ा स्पेस और समुद्र का शानदार नजारा सबसे अहम था. वह हमेशा से एक ऐसा घर चाहते थे, जहां परिवार के लिए पर्याप्त जगह और निजी माहौल मिल सके.

जुहू में कितनी है प्रॉपर्टी की कीमत?

जुहू मुंबई के सबसे महंगे और प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है. यहां प्रॉपर्टी की कीमत प्रोजेक्ट लोकेशन, समुद्र से दूरी, व्यू और दूसरी सुविधाओं के हिसाब से बड़े घरों और लग्जरी प्रॉपर्टीज की कीमत अलग-अलग और काफी ज्यादा होती है. जानकारी के मुताबिक, जुहू में प्रॉपर्टी की कीमत करीब 70,000 रुपये से 1.3 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट तक बताई जा रही है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
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