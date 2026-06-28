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हिंदी न्यूज़बिजनेसAnant Ambani: अंबानी परिवार की अटूट आस्था: रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन

Anant Ambani: अंबानी परिवार की अटूट आस्था: रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन

Anant Ambani: रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में परंपरा के अनुसार मुंडन कराया है. जानें इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और क्यों चर्चा में है यह यात्रा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jun 2026 12:08 PM (IST)
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Anant Ambani: रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी एक बार फिर अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए और सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए अपना मुंडन कराया है. इसकी फोटोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. यहां से आप बालाजी मंदिर में केश दान से जुड़ी परंपरा के बारे में विस्तार में जान सकते हैं.

क्या है मुंडन की परंपरा?
तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में लाखों श्रद्धालु हर साल अपने बाल दान करते हैं. इसे केश दान भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान अपने अहंकार का त्याग करता है और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दिखाता है. अनंत अंबानी ने भी इसी परंपरा का पालन किया है और मंदिर परिसर में अपना मुंडन कराया है.

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आस्था से जुड़ा अंबानी परिवार
अंबानी परिवार लंबे समय से देशभर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाता रहा है. मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी भी कई मौकों पर अयोध्या राम मंदिर, तिरुपति बालाजी, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और कई सारे मंदिरों में पूजा-अर्चना करते नजर आए हैं. 

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क्यों खास है तिरुपति बालाजी मंदिर?
आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक श्रद्धालुओं वाले मंदिरों में गिना जाता है. इसे कलयुग वैकुंठ कहा जाता है और ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में केश दान की परंपरा भी वर्षों पुरानी है और इसे सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jun 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Business News Anant Ambani Tirupati BALAJI
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