देश भर में बैन होगा 'सस्ता' पनीर, त्योहारी सीजन से पहले फूड सेफ्टी का हंटर

अगर आप भी बाजार या किसी रेस्टोरेंट में खाने के दौरान पनीर की डिश बड़े चाव से खाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. त्योहारी सीजन से पहले असली दूध से बने पनीर की जगह बाजार में मिलने वाली सस्ते पनीर यानी एनालॉग पनीर को लेकर अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी सख्त रुख अपना रही है. हालांकि, कई राज्यों में पहले ही इस तरह के पनीर पर कारवाई की जा चुकी है और अब इसे देश भर में बैन करने की तैयारी की जा रही है.

क्या पूरे देश में बैन होगा एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर को लेकर कई राज्यों में पहले ही कारवाई की जा चुकी है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर कार्रवाई हुई है. FSSAI के मुताबिक, अभी पूरे देश में एनालॉग पनीर पर बैन लागू नहीं हुआ है.

दरअसल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के CEO राजित पुन्हानी ने NDTV को बताया कि 24 सितंबर को सभी राज्यों के साथ बैठक की जाएगी. इससे राज्यों से सहमति बनने के बाद देशभर में एनालॉग पनीर पर बैन लगाने का फैसला किया जा सकता है.

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क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर एक ऐसा उत्पाद है जो दिखने और इस्तेमाल करने में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन इसे बनाने में दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च, इमल्सीफायर और दूसरे सस्ते ingredients का इस्तेमाल किया जाता है. असली पनीर खासतौर पर दूध से तैयार होता है. वहीं, एनालॉग पनीर में दूध के कुछ हिस्सों की जगह वनस्पति फैट और स्टार्च इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वालों पर क्या होगा असर?

अगर देशभर में एनालॉग पनीर पर बैन लागू होती है, तो ऐसे में रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग और दूसरे फूड बिजनेस को अपने इस्तेमाल किए जा रहे पनीर की जांच करनी पड़ सकती है. क्योंकि FSSAI पहले ही साफ कर चुका है कि cheese analogue को paneer के नाम पर लेबल लगाकर बेचना नियमों का उल्लंघन है.

रेस्टोरेंट को अपने पनीर की सप्लाई और सोर्स की जांच करनी होगी.

मेन्यू में इस्तेमाल होने वाले सामग्री की सही जानकारी देनी होगी.

ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म भी ऐसे उत्पादों को लेकर सख्ती कर रहे हैं.

एनालॉग पनीर को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

एनालॉग पनीर की सामग्री असली दूध वाले पनीर से बिल्कुल अलग होती है. ऐसे में दोनों को एक जैसा मानना सही नहीं है. इसलिए इसे सिर्फ 'सस्ता पनीर' समझकर खरीदने के बजाय आप उसकी पैकेजिंग और लेबल को जरूर देखें.

ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

खरीदारी करते समय पैकेट पर दिए गए ingredients जरूर पढ़ें.

'Analogue' या 'Non-dairy' जैसे शब्द दिखाई दें तो उसे असली दूध वाला पनीर न समझें.

खुले में बिकने वाले संदिग्ध और बेहद सस्ते पनीर को लेकर सावधानी बरतें.

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