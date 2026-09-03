Amul की दही में निकली फंगस, एक्सपायरी से पहले हुई खराब, शिकायत पर एक्शन में FSSAI

अगर आप भी पैकेट वाली दही या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यह जानकारी आपके बेहद काम आ सकती है. इन दिनों सोशल मीडिया अपर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अमूल की ‘मस्ती दही’ को लेकर एक ग्राहक ने शिकायत की है. ग्राहक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह दावा है कि एक्सपायरी डेट निकलने से पहले ही उसमें फंगस दिखाई देने लगी, जबकि उसने इसे फ्रीज में रखा था. यह शिकायत के बाद अमूल ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं यह मामला FSSAI तक भी पहुंच गया.

क्या है पूरा मामल?

दरअसल, ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमूल को टैग करते हुए दही की तस्वीरें शेयर की और सवाल उठाया कि आखिर एक्सपायरी से पहले ही प्रोडक्ट खराब कैसे हो गया. साथ ही ग्राहक ने यह भी सवाल उठाया किया कि कहीं पुराने प्रोडक्ट को दोबारा लेबल करके उनकी शेल्फ लाइफ तो नहीं बढ़ाई जा रही है.

मशहूर EatClub का लाइसेंस सस्पेंड, किचन में मिले चूहे और भारी गंदगी

ग्राहक की शिकायत पर Amul ने क्या कहा?

शिकायत सामने आने के बाद अमूल ने ग्राहक की परेशानी पर चिंता जताई और मामले की सही से जांच करने की बात कही. साथ ही कंपनी ने मामले की जानकारी जुटाने के लिए ग्राहक से उसका कॉन्टैक्ट नंबर, घर का पता और उस दुकान या आउटलेट की जानकारी भी मांगी, जहां से उसने दही की खरीदारी की थी.

कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि मौजूद जानकारी के आधार पर मामले की जांच की जाएगी. क्योंकि अमूल ने पहले भी अपने डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर कहा है कि उसके उत्पाद FSSAI के तय मानकों के मुताबिक ही तैयार किए जाते हैं.

FSSAI तक कैसे पहुंचा मामला?

ग्राहक की शिकायत सामने आने के बाद यह मामला भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तक का भी रुख किया गया. इसके बाद FSSAI ने शिकायतकर्ता को अपने संबंधित राज्य के Food Safety Commissioner से संपर्क करने की सलाह दी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने के लिए Food Safety Connect ऐप का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा.

अंडे के फंडे पर बड़ा सर्वे, कीमतों में 50% तक भारी उछाल, लोगों ने क्या कहा?