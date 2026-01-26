ईरान-अमेरिका भारी तनाव के बीच इंडिगो से आयी बड़ी खबर, त्बिलिसी समेत रद्द की इन शहरों की उड़ानें

US Iran Tensions: ईरान में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने रविवार को जानकारी दी कि मौजूदा हालात को देखते हुए उसने त्बिलिसी (जॉर्जिया) और अल्माटी (कजाकिस्तान) के लिए अपनी उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं. इंडिगो के मुताबिक, 25 जनवरी को दिल्ली से त्बिलिसी और मुंबई से अल्माटी जाने वाली तथा वहां से लौटने वाली सभी निर्धारित उड़ानें रद्द की गई हैं. यह फैसला यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए लिया गया है.

ईरान तनाव का असर

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालिया घटनाक्रमों पर वह लगातार नजर बनाए हुए है. सुरक्षा कारणों से कंपनी ने अपनी उड़ान समय-सारिणी में अस्थायी बदलाव किए हैं. इसी के तहत 26 जनवरी को त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू (अजरबैजान) और ताशकंद (उज्बेकिस्तान) से आने-जाने वाली कुछ उड़ानें ईंधन भरने के लिए दोहा (कतर) में थोड़े समय के लिए रुक सकती हैं.

विमानन कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम पूरी तरह से एहतियाती है और स्थिति सामान्य होने पर सेवाओं की समीक्षा की जाएगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर जांच लें और किसी भी अपडेट के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखें.

सैन्य टकराव में बदलने का अंदेशा

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि यह स्थिति किसी बड़े सैन्य टकराव में भी बदल सकती है. इसी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के चलते अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियां अपने रूट्स और ऑपरेशंस में बदलाव कर रही हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

