हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ से वॉल स्ट्रीट पर कोहराम, 800 अंक टूटा डाउ जोन्स, भारतीय शेयर बाजार क्रैश

ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ से वॉल स्ट्रीट पर कोहराम, 800 अंक टूटा डाउ जोन्स, भारतीय शेयर बाजार क्रैश

सोना करीब 2 प्रतिशत उछलकर 5,200 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो जोखिम से बचाव (सेफ हेवन) की मांग को दर्शाता है. वहीं, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में Bitcoin लगभग 66,000 डॉलर के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

US Stock Market Crash: ट्रंप टैरिफ से जुड़े ताजा घटनाक्रम का असर अमेरिकी बाजारों पर भारी पड़ा और वॉल स्ट्रीट में तेज गिरावट देखने को मिली. वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट Dow Jones Industrial Average पहले 771.92 अंक लुढ़का और अंत में 824 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ. Nasdaq Composite 326.07 अंक टूटकर 22,560.79 पर आ गया. S&P 500 79.72 अंक गिरकर 6,829.79 के स्तर पर बंद हुआ.

अमेरिकी बाजार में क्यों कोहराम?

विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और संभावित व्यापार तनाव ने निवेशकों में घबराहट बढ़ा दी, जिससे व्यापक बिकवाली देखने को मिली. सुरक्षित निवेश की ओर रुख शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों का रुख किया.

सोना करीब 2 प्रतिशत उछलकर 5,200 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो जोखिम से बचाव (सेफ हेवन) की मांग को दर्शाता है. वहीं, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में Bitcoin लगभग 66,000 डॉलर के स्तर पर कारोबार करता दिखा. टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है, और निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.

बाजार में क्यों अनिश्चितता

अमेरिकी बाजार में आई ताजा गिरावट की बड़ी वजह राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान माना जा रहा है. Supreme Court of the United States के फैसले के बाद जो राहत और तेजी बाजार में दिखी थी, ट्रंप के नए ऐलान ने उसे पूरी तरह पलट दिया. निवेशकों को आशंका है कि व्यापक टैरिफ से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई और कॉरपोरेट लागत पर दबाव आ सकता है. यही कारण है कि बाजार का सेंटिमेंट अचानक नकारात्मक हो गया.

बताया जा रहा है कि ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लागू करने के लिए Trade Act of 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया है. कच्चे तेल में उछाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है. West Texas Intermediate (WTI) 0.77 प्रतिशत चढ़कर 66.99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. Brent Crude 0.71 प्रतिशत बढ़कर 71.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल की कीमतों में यह उछाल वैश्विक महंगाई की चिंता को और बढ़ा सकता है, जिससे शेयर बाजारों में अस्थिरता बनी रहने की आशंका है.

ये भी पढ़ें: आईटी शेयरों की बिकवाली और वैश्विक संकेतों से शेयर मार्केट क्रैश; सेंसेक्स 1100 अंक लुढ़का, जानें गिरावट की वजह

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Dow Jones US Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ से वॉल स्ट्रीट पर कोहराम, 800 अंक टूटा डाउ जोन्स, भारतीय शेयर बाजार क्रैश
ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ से वॉल स्ट्रीट पर कोहराम, 800 अंक टूटा डाउ जोन्स, भारतीय शेयर बाजार क्रैश
बिजनेस
Share Market Crash: आईटी शेयरों की बिकवाली और वैश्विक संकेतों से शेयर मार्केट क्रैश; सेंसेक्स 1330 अंक लुढ़का, जानें गिरावट की वजह
आईटी शेयरों की बिकवाली और वैश्विक संकेतों से शेयर मार्केट क्रैश; सेंसेक्स 1330 अंक लुढ़का, जानें गिरावट की वजह
बिजनेस
Dollar vs Rupee: क्रूड ऑयल में तेजी और डॉलर की मजबूती के आगे धराशायी रुपया, जानें क्यों नहीं रह पाई मजबूती
क्रूड ऑयल में तेजी और डॉलर की मजबूती के आगे धराशायी रुपया, जानें क्यों नहीं रह पाई मजबूती
बिजनेस
March Bank Holiday: मार्च महीने में बैंक छुट्टियों की भरमार, ब्रांच जाने से पहले देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
मार्च महीने में बैंक छुट्टियों की भरमार, ब्रांच जाने से पहले देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget