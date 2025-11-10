Viral Video: पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें भारतीय महिलाओं के अमेरिका में चोरी का जिक्र किया जा रहा है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अमेरिकी महिला भारतीय शख्स द्वारा चलाए जा रहे दुकान से 80 लाख रुपये का सामान चुराते हुए पकड़ी गई है. इस वीडियो को अब तक लगभग नौ लाख व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में महिला स्टोर मैनेजर से उसे न भेजने की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है.

सबूत की बात पर नर्म पड़े तेवर

वायरल वीडियो में भारतीय स्टोर मैनेजर महिला पर भड़कते हुए नजर आ रहा है. वह उससे कहा है कि उसने उसे स्टोर की चाबियां सौंपी थीं. वह उस पी बीते तीन सालों में बार-बार चोरी करने का आरोप लगाता नजर आता है. शख्स कहता है, ''मैंने तुम्हें दुकान की चाबियां दी थीं और तुमने बार-बार चोरी की है. इसके सारे सबूत जुटा लिए गए हैं.'' पहले तो महिला अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करती नजर आ रही हैं, लेकिन सबूतों के बारे में बताए जाने के बाद उसके तेवर नर्म पड़ने लगते हैं. वह कहती है, ''प्लीज मुझे जेल में मत भेजिए. मेरी पांच... सात साल की एक बेटी है. मेरा कोई और नहीं है. आप मुझे जेल भेजे बगैर भी मामले को हल कर सकते हैं.''

Another Indian female caught stealing in the US. They think crying will help them get away with it like it does in India 😂😂 pic.twitter.com/idVUMLmEa6 — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) November 1, 2025

भारतीय महिलाओं की चोरी की घटनाएं

हाल फिलहाल में भारतीय महिलाओं के अमेरिका के दुकानों में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं. सितंबर के महीने में अमेरिका के टारगेट स्टोर से एक गुजराती महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई थी. पूछताछ के दौरान वह पुलिस के सामने फूट-फूट कर रोती नजर आ रही थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. अभी नवंबर के महीने में भी चोरी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसमें भारतीय महिला पर सुपरमार्केट में चोरी का आरोप लगा. हालांकि, महिला ने सफाई देते हुए कहा था कि उसने चोरी नहीं की, बस पेमेंट करना भूल गई थी.

ये भी पढ़ें:

डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया डिविडेंड देने का बड़ा ऐलान, कहा- अमेरिकियों को मिलेंगे 2000 डॉलर; क्या है मामला?