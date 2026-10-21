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हिंदी न्यूज़बिजनेसAmazon में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां, हर घंटे 20 डॉलर की कमाई, जानें किसे मिलेगा मौका

Amazon में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां, हर घंटे 20 डॉलर की कमाई, जानें किसे मिलेगा मौका

अमेजन इस सीजन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रहा है. यहां से जानें इस भर्ती से कितनी कमाई होने वाली है, कौन- कौन सी पोजिशन के लिए हायरिंग होगी और इस नौकरी में किसे मौका मिलने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 09:17 AM (IST)
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अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अमेजन ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी इस साल छुट्टियों और खरीदारी के सीजन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने जा रही है. खास बात ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भर्ती में 20% की बढ़ोतरी की गई है. कंपनी इस बार लोगों को फुल टाइम, पार्ट टाइम और सीजनल नौकरी देगी.

वैसे अमेजन की ये भर्ती सिर्फ अमेरिका में होगी, भारत में नहीं. कंपनी को साल के आखिरी महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में ऑर्डर की पैकिंग, वेयरहाउस में सामान संभालने और डिलीवरी जैसे कामों के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी. कंपनी का कहना है कि सीजनल कर्मचारियों को औसतन 20 डॉलर प्रति घंटे का वेतन मिलेगा. भारतीय रुपए में देखें तो 1,750 रुपए प्रति घंटा मिलने वाला है. 

कितनी बढ़ीं भर्तियां?
अमेजन ने 2025 में हॉलिडे सीजन के दौरान करीब 2.5 लाख लोगों को नौकरी पर रखा था. इस बार कंपनी 3 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती करने का प्लान बना रही है. यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 50 हजार ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है.

खास बात ये है कि पिछले तीन साल से कंपनी हॉलिडे सीजन के दौरान करीब 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी दे रही थी. कंपनी के मुताबिक, नई नौकरियां अक्टूबर से दिसंबर के बीच अलग-अलग चरणों में जारी की जाएंगी. इसलिए सभी पदों के लिए आवेदन एक साथ नहीं खुलेंगे.

किस काम के लिए मिलेगी नौकरी?
अमेजन की ये नौकरियां अमेरिकी ऑपरेशन नेटवर्क के लिए है. इसमें कई तरह के पद शामिल होंगे. इनमें फुल टाइम, पार्ट टाइम और सीजनल नौकरियां शामिल हैं. इन कर्मचारियों को मुख्य रूप से वेयरहाउस, ऑर्डर पैकिंग, सामान की छंटाई और डिलीवरी नेटवर्क से जुड़े काम करने होंगे. त्योहारों और साल के आखिर में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने के कारण कंपनी को ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, ताकि ग्राहकों तक सामान समय पर पहुंचाया जा सके. 

एक घंटे में कितनी होगी कमाई?
अमेजन के मुताबिक, सीजनल कर्मचारियों को औसतन 20 डॉलर प्रति घंटे का वेतन मिलेगा. वहीं, कंपनी के अमेरिकी ऑपरेशन में फुल टाइम कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी भी कम से कम 20 डॉलर प्रति घंटा है. फुल टाइम कर्मचारियों की औसत प्रति घंटे की कमाई करीब 24 डॉलर तक पहुंचती है.

अगर कोई सीजनल कर्मचारी 8 घंटे काम करता है, तो 20 डॉलर प्रति घंटे की दर से उसकी कमाई 160 डॉलर होगी. भारतीय रुपए में ये 14,000 रुपए होता है. 

मेडिकल की भी मिलेगी सुविधा?
अमेजन ने सीजनल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा एक और ऐलान किया है. कंपनी 1 जनवरी 2027 से उन पात्र सीजनल कर्मचारियों को भी हेल्थकेयर कवरेज देने जा रही है, जो हर हफ्ते कम से कम 30 घंटे काम करते हैं. कंपनी के अनुसार, हेल्थ प्लान की शुरुआत 5 डॉलर प्रति सप्ताह से होगी और इसमें 5 डॉलर का को-पे भी है. 

कहां करें आवेदन?
अमेरिका में रहने वाले लोग अमेजन की आधिकारिक जॉब वेबसाइट अमेजन.com/localjobs पर जाकर नौकरियां देख सकते हैं. कंपनी अक्टूबर से दिसंबर के बीच नए पद जारी करेगी. आवेदन करने से पहले नौकरी की लोकेशन, काम के घंटे, वेतन और शर्तें जरूर पढ़ लें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 09:17 AM (IST)
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