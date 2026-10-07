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हिंदी न्यूज़बिजनेसAmazon या फ्लिपकार्ट, सेल में कहां से खरीदें सामान? बेस्ट ऑफर्स जानिए

Amazon या फ्लिपकार्ट, सेल में कहां से खरीदें सामान? बेस्ट ऑफर्स जानिए

रोजमर्रा का सामान या फिर मोबाइल से लेकर होम अप्लायंसेज तक खरीदना है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जल्द ही सेल शुरू होने वाली है, जहां पर आपको बेस्ट ऑफर्स भी मिलेंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Oct 2026 05:02 PM (IST)
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  • मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन पर बैंक ऑफर्स, आकर्षक छूट।

आने वाले दिनों में नवरात्रि आने वाली है, जिसके बाद नवंबर में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग कुछ न कुछ नया सामान खरीदने के बारे में जरूर सोचते हैं. अगर आपको भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, होम अप्लायंसेज खरीदने हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बड़ी फेस्टिव सेल शुरू होने वाली है.

इस सेल के दौरान आपको अच्छा-खास फायदा हो सकता है. अगर आपको भी अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदना है तो पहले जान लीजिए, किस प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ऑफर्स मिलेंगे और इस सेल में क्या-क्या सामान खरीदे जा सकते हैं.

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क्या-क्या सामान मिलेंगे?

अमेजन की Great Indian Festival और फ्लिपकार्ट की Big Billion Days सेल में कई सारे सामान खरीदें जा सकते हैं, जैसे...

  • टीवी
  • लैपटॉप
  • मोबाइल
  • होम अप्लायंसेज
  • रोजमर्रा के सामान
  • स्मार्टफोन
  • स्मार्टवॉच
  • iPhone
  • फेशन
  • विंटर वियर
  • शूज
  • टैबलेट्स

इसके अलावा भी कई सारे सामान शामिल है. 

अमेजन पर किस तारीख से शुरू हो रही है सेल?

सबसे पहले बात करें हैं अमेजन की तो अगर आप इस सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सेल कल से यानी 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.  Amazon Great Indian Festival 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर से होगी. ऐसे में अब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पर सेल कब शुरू होगी.

फ्लिपकार्ट सेल कब शुरू होगी?

अब जानते हैं फ्लिपकार्ट की Big Billion Days 2026 सेल के बारे में तो ये सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी. यानी 9 अक्टूबर से आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं.

कहां मिलेंगे बेस्ट ऑफर्स?

बता दें कि इन दोनों ही शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग बैंक और पेमेंट ऑफर मिल रहे हैं.  अगर आपके पास Amazon Pay ICICI कार्ड या SBI कार्ड है तो आपको अमेजन पर खरीदारी करने पर ज्यादा फायदा हो सकता है. वहीं अगर आपके पास Flipcart Axis Bank Credit Card, ICICI Bank, Axis Bank का कार्ड है तो आपके फ्लिपकार्ट पर बेस्ट ऑफर मिल सकते हैं. आप अपनी जरूरत और बजट को देखते हुए दोनों ही प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं.   यानी इस सेल में आपको खास ऑफर मिलेंगे जैसे...

  • कैशबैक
  • पेमेंट ऐप के ऑफर
  • कूपन
  • एक्स्ट्रा डिस्काउंट
  • EMI ऑफर
  • बैंक कार्ड पर ऑफर

ध्यान दें, खरीदारी से पहले दोनों प्लेटफॉर्म पर रेट चेक करें और बैंक ऑफर, डिस्काउंट से जुड़ी चीजों को भी चेक करना न भूलें. वहीं सेल के दौरान अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखकर ही शॉपिंग करें. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 07 Oct 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Amazon Business News Sale FlipKart
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