Amazon- Flipkart ने बेच दिए बिना लाइसेंस वाले CCTV कैमरे, उल्लंघन पर मचा हड़कंप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Amazon और Flipkart पर बिना सरकारी मंजूरी के कैमरे बिके।

रॉयटर्स की जाँच में 700 से अधिक ऐसे कैमरे मिले।

BIS रिकॉर्ड में न होने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ीं।

अब इन कैमरों को प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा।

आज कल लोग दुकान से लेकर घर तक में इंटरनेट से जुड़े कैमरे लगवा रहे हैं, ताकि उनकी गैरमौजूदगी में भी वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो इन कैमरों की मदद से नजर रख सके. अगर आपने भी अपने घर या फिर किसी दूसरी जगह पर इंटरनेट से जुड़े सिक्योरिटी कैमरे लगवाएं हुए हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस बीच Amazon और Flipkart पर बेचे जा रहे कैमरों को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं.

दरअसल, जांच में सामने आया है कि Amazon और Flipkart पर ऐसे सिक्योरिटी कैमरे बेचे जा रहे थे, जिनके लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मिली ही नहीं थी. इसके बाद दोनों कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर इन कैमरों की जांच करनी शुरू कर दी.

रॉयटर्स की जांच में क्या सामने आया?

रॉयटर्स की जांच में Amazon और Flipkart पर बिक रहे लगभग 770 इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की लिस्टिंग मिली. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनमें कई कैमरों को सरकारी मंजूरी मिली ही नहीं थी. ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या किया जाएगा?

अब आगे क्या किया जाएगा?

बता दें कि अब जिन कैमरों का नाम सरकारी मंजूरी में नहीं है तो अब उन्हें इन प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा. क्योंकि अब ऐसे बिना मंजूरी वाले कैमरों के बेचे जाने की खबर ने सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ा दी है.

कितने कैमरों को नहीं मिली मंजूरी?

जानकारी के मुताबिक, 700 से ज्यादा कैमरों का BIS यानी Bureau of Indian Standards के मंजूर रिकॉर्ड में नाम नहीं था. अब जब जांच में बिना मंजूरी वाले कैमरों के बारे में पता चलने के बाद दोनों ही प्लेटफॉर्म ने जांच करनी शुरू कर दी.

इंटरनेट से जुड़े कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा

आज के समय में हर जगह ही इंटरनेट से जुड़े सिक्योरिटी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन्हें लगाने का मकसद ही सुरक्षा करना है, लेकिन अगर ऐसे बिना मंजूरी वाले इंटरनेट से जुड़े कैमरों को लेकर सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि इससे सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता है और इसे लेकर साइबर सिक्योरटी का खतरा भी बढ़ता है.

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