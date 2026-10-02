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हिंदी न्यूज़बिजनेसAmazon- Flipkart ने बेच दिए बिना लाइसेंस वाले CCTV कैमरे, उल्लंघन पर मचा हड़कंप

Amazon- Flipkart ने बेच दिए बिना लाइसेंस वाले CCTV कैमरे, उल्लंघन पर मचा हड़कंप

अगर आपने अमेजन-फ्लिपकार्ट से इंटरनेट से जुड़े सिक्योरिटी कैमरे खरीदें हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर बिना सरकारी मंजूरी के कैमरे बेचे गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 10:43 AM (IST)
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  • Amazon और Flipkart पर बिना सरकारी मंजूरी के कैमरे बिके।
  • रॉयटर्स की जाँच में 700 से अधिक ऐसे कैमरे मिले।
  • BIS रिकॉर्ड में न होने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ीं।
  • अब इन कैमरों को प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा।

आज कल लोग दुकान से लेकर घर तक में इंटरनेट से जुड़े कैमरे लगवा रहे हैं, ताकि उनकी गैरमौजूदगी में भी वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो इन कैमरों की मदद से नजर रख सके. अगर आपने भी अपने घर या फिर किसी दूसरी जगह पर इंटरनेट से जुड़े सिक्योरिटी कैमरे लगवाएं हुए हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस बीच Amazon और Flipkart पर बेचे जा रहे कैमरों को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं. 

दरअसल, जांच में सामने आया है कि Amazon और Flipkart पर ऐसे सिक्योरिटी कैमरे बेचे जा रहे थे, जिनके लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मिली ही नहीं थी. इसके बाद दोनों कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर इन कैमरों की जांच करनी शुरू कर दी.

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रॉयटर्स की जांच में क्या सामने आया?

रॉयटर्स की जांच में Amazon और Flipkart पर बिक रहे लगभग 770 इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की लिस्टिंग मिली. सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनमें कई कैमरों को सरकारी मंजूरी मिली ही नहीं थी. ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या किया जाएगा?

अब आगे क्या किया जाएगा?

बता दें कि अब जिन कैमरों का नाम सरकारी मंजूरी में नहीं है तो अब उन्हें इन प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा. क्योंकि अब ऐसे बिना मंजूरी वाले कैमरों के बेचे जाने की खबर ने सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ा दी है.

कितने कैमरों को नहीं मिली मंजूरी?

जानकारी के मुताबिक, 700 से ज्यादा कैमरों का BIS यानी Bureau of Indian Standards के मंजूर रिकॉर्ड में नाम नहीं था. अब जब जांच में बिना मंजूरी वाले कैमरों के बारे में पता चलने के बाद दोनों ही प्लेटफॉर्म ने जांच करनी शुरू कर दी. 

इंटरनेट से जुड़े कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा

आज के समय में हर जगह ही इंटरनेट से जुड़े सिक्योरिटी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन्हें लगाने का मकसद ही सुरक्षा करना है, लेकिन अगर ऐसे बिना मंजूरी वाले इंटरनेट से जुड़े कैमरों को लेकर सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि इससे सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता है और इसे लेकर साइबर सिक्योरटी का खतरा भी बढ़ता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Amazon Business News FlipKart CCTV Camera
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