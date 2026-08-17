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हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ 1 फ्रॉड के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है पुलिस? जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

सिर्फ 1 फ्रॉड के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है पुलिस? जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

Bank Account Freeze: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर फ्रॉड की जांच में बैंक पूरे खाते को ब्लॉक नहीं कर सकते, सिर्फ विवादित रकम पर रोक लगानी होगी, बाकी पैसे ग्राहक इस्तेमाल कर सकेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Aug 2026 12:38 PM (IST)
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Bank Account News: अगर आपके बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड से जुड़ा कोई लेनदेन सामने आता है तो सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन की वजह से पूरा अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम बात कही है कि किसी एक लेनदेन में साइबर फ्रॉड की जांच चल रही हो तो सिर्फ इसी वजह से कस्टमर का पूरा बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता. ऐसे में सिर्फ उतनी ही रकम पर रोक लगानी चाहिए, जिस पर साइबर फ्रॉड की जांच चल रही है. 

दरअसल, साइबर फ्रॉड की जांच के दौरान कई बार बैंक पूरे अकाउंट पर रोक लगा देते हैं, जिससे ग्राहक अपने जरूरी खर्चों के लिए भी खाते में जमा रकम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले का मकसद यह है कि ग्राहक इससे अपने खाते में मौजूद बाकी पैसे का इस्तेमाल आसानी से कर सकें. इस मामले में जिस पैसे को लेकर जांच चल रही वो 36,000 थी.

सिर्फ जांच वाली रकम पर लगानी होगी रोक

इसका मतलब साफ है कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख हैं और साइबर फ्रॉड की जांच सिर्फ 36,000 के लेनदेन को लेकर हो रही है, तो बैंक को पूरा 1 लाख रोकने के बजाय जांच वाले पैसे पर ही रोक लगानी चाहिए. बाकी पैसे कस्टमर को इस्तेमाल करने देना चाहिए.

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हाईकोर्ट ने बैंकों को ये भी कहा है कि अगर किसी कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक किया जाता है, तो उसे ये साफ तौर पर बताया जाए कि वो इसकी शिकायत कैसे कर सकता है. यानी कस्टमर को शिकायत करने की प्रोसेस की जानकारी मिलनी चाहिए.

कस्टमर को बेवजह परेशानी से मिलेगी राहत 

कोर्ट का ये फैसला साइबर फ्रॉड की जांच और कस्टमर्स की परेशानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है. जांच के दौरान जरूरी पैसे को रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर कस्टमर के पूरे बैंक अकाउंट को इस्तेमाल से रोकना सही नहीं होगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 17 Aug 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Bank Account Cyber Fraud Bank Account Freeze
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