टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Taxpayers Beware: यह तो सभी जानते हैं कि मई का महीना टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. लेकिन, समय रहते हुए अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाता है बल्कि ब्याज भी भरना पड़ सकता है. तो आइए इस खबर में जानते हैं वह कौन सी 10 जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए.

1. 7 मई: TDS और TCS का भुगतान

अप्रैल 2026 के दौरान काटे गए TDS (Tax Deducted at Source) और जमा किए गए TCS (Tax Collected at Source) को सरकारी खजाने में जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई की तय की गई है. यानी 7 मई से पहले आपको TDS और TCS का भुगतान करना अनिवार्य होगा.

2. मार्च महीने के लिए TDS सर्टिफिकेट (Form 16B/16C/16D/16E)

तो वहीं, धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत मार्च 2026 में काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है.

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3. 15 मई: तिमाही TCS रिटर्न (Form 27EQ)

इसके अलावा वित्तीय साल 2025-26 की चौथी तिमाही यानी (जनवरी-मार्च) के लिए TCS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मई तय की है. जहां, देरी होने पर 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

4. 15 मई: सरकारी कार्यालयों के लिए Form 24G

हांलाकि, अप्रैल 2026 के लिए TDS/TCS का भुगतान बिना चालान के किया गया है तो वहीं, सरकारी कार्यालयों को Form 24G जमा करना बेहद ही अनिवार्य माना जा रहा है.

5. 30 मई: तिमाही TCS सर्टिफिकेट (Form 27D)

तो वहीं, जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए इकट्ठा किए गए टैक्स का सर्टिफिकेट (Form 27D) जारी करने की अंतिम तिथि 30 मई की है. जहां, आपको 30 मई से पहले ही टैक्स का सर्टिफिकेट जारी करना होगा.

6. 31 मई: तिमाही TDS रिटर्न (Form 24Q/26Q/27Q)

इसके साथ ही चौथी तिमाही (Q4) के लिए TDS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 मई की है. दरअसल, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेडलाइन में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें देरी पर भारी लेट फीस भी लगाया जा सकता है.

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7. 31 मई: SFT की फाइलिंग (Form 61A)

इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए बड़े लेनदेन (Statement of Financial Transactions) की जानकारी देने की अंतिम तारीख 31 मई की है.

8. 31 मई: डोनेशन स्टेटमेंट (Form 10BD/10BE)

लेकिन, धार्मिक या फिर धर्मार्थ संस्थानों (Trusts) को प्राप्त दान का विवरण Form 10BD में जमा करना होगा और दानदाताओं (Donors) को सर्टिफिकेट (10BE) जारी करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है.

9. 31 मई: PAN के लिए आवेदन

हांलाकि, कुछ विशेष वित्तीय लेनदेन करने वाले व्यक्तियों के लिए PAN कार्ड के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि भी 31 मई को निर्धारित की गई है.

10. 31 मई: Form 9A और Form 10

और सबसे आखिरी में ट्रस्ट और संस्थानों को अपनी आय को भविष्य के लिए संचित (Accumulate) करने के उद्देश्य से Form 9A या Form 10 भरना बेहद ही अनिवार्य है.