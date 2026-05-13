हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTax Deadlines: टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Tax Deadlines: टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Tax Latest News: नीचे दिए गए इन 10 डेडलाइन्स को मिस करने पर धारा 234E के तहत 200 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस और धारा 271H के तहत 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 13 May 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

Taxpayers Beware: यह तो सभी जानते हैं कि मई का महीना टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. लेकिन, समय रहते हुए अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाता है बल्कि ब्याज भी भरना पड़ सकता है. तो आइए इस खबर में जानते हैं वह कौन सी 10 जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. 

1. 7 मई: TDS और TCS का भुगतान

अप्रैल 2026 के दौरान काटे गए TDS (Tax Deducted at Source) और जमा किए गए TCS (Tax Collected at Source) को सरकारी खजाने में जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई की तय की गई है. यानी 7 मई से पहले आपको TDS और TCS का भुगतान करना अनिवार्य होगा. 

2.  मार्च महीने के लिए TDS सर्टिफिकेट (Form 16B/16C/16D/16E)

तो वहीं, धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत मार्च 2026 में काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है. 

Bank of Baroda: 2 लाख की FD पर मिल सकता है इतने लाख का फिक्स्ड ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर रिटर्न ऑफर

3. 15 मई: तिमाही TCS रिटर्न (Form 27EQ)

इसके अलावा वित्तीय साल 2025-26 की चौथी तिमाही यानी (जनवरी-मार्च) के लिए TCS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मई तय की है. जहां,  देरी होने पर 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

4. 15 मई: सरकारी कार्यालयों के लिए Form 24G

हांलाकि, अप्रैल 2026 के लिए TDS/TCS का भुगतान बिना चालान के किया गया है तो वहीं, सरकारी कार्यालयों को Form 24G जमा करना बेहद ही अनिवार्य माना जा रहा है. 

5. 30 मई: तिमाही TCS सर्टिफिकेट (Form 27D)

तो वहीं, जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही के लिए इकट्ठा किए गए टैक्स का सर्टिफिकेट (Form 27D) जारी करने की अंतिम तिथि 30 मई की है.  जहां, आपको 30 मई से पहले ही टैक्स का सर्टिफिकेट जारी करना होगा. 

6. 31 मई: तिमाही TDS रिटर्न (Form 24Q/26Q/27Q)

इसके साथ ही चौथी तिमाही (Q4) के लिए TDS रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 मई की है. दरअसल,  यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेडलाइन में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें देरी पर भारी लेट फीस भी लगाया जा सकता है.

हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन

7. 31 मई: SFT की फाइलिंग (Form 61A)

इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए बड़े लेनदेन (Statement of Financial Transactions) की जानकारी देने की अंतिम तारीख 31 मई की है. 

8. 31 मई: डोनेशन स्टेटमेंट (Form 10BD/10BE)

लेकिन, धार्मिक या फिर धर्मार्थ संस्थानों (Trusts) को प्राप्त दान का विवरण Form 10BD में जमा करना होगा और दानदाताओं (Donors) को सर्टिफिकेट (10BE) जारी करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है. 

9. 31 मई: PAN के लिए आवेदन

हांलाकि, कुछ विशेष वित्तीय लेनदेन करने वाले व्यक्तियों के लिए PAN कार्ड के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि भी 31 मई को निर्धारित की गई है. 

10. 31 मई: Form 9A और Form 10

और सबसे आखिरी में ट्रस्ट और संस्थानों को अपनी आय को भविष्य के लिए संचित (Accumulate) करने के उद्देश्य से Form 9A या Form 10 भरना बेहद ही अनिवार्य है. 

Published at : 13 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Income Tax ITR TAX
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Tax Deadlines: टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना
टैक्सपेयर्स सावधान! मई में मिस न करें ये 10 जरूरी डेडलाइन्स, वरना लगेगा भारी जुर्माना
बिजनेस
अमेरिका में H1B वीजा वालों को 30% सैलरी हाइक देने की बड़ी तैयारी, भारत के लिए यह नहीं 'गुड न्यूज'
अमेरिका में H1B वीजा वालों को 30% सैलरी हाइक देने की बड़ी तैयारी, भारत के लिए यह नहीं 'गुड न्यूज'
बिजनेस
Home Loan: होम लोन चुकाते वक्त ये गलती न करें, वरना हो सकता है नुकसान
Home Loan: होम लोन चुकाते वक्त ये गलती न करें, वरना हो सकता है नुकसान
बिजनेस
Prateek Yadav Net Worth: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?
Prateek Yadav Death: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
ऑटो
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget