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हिंदी न्यूज़बिजनेसएयरटेल ने 9 दिनों में ही पलटी बाजी, Jio को पछाड़ बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

एयरटेल ने 9 दिनों में ही पलटी बाजी, Jio को पछाड़ बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में अपने मेगा आईपीओ के बाद शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग की थी, लेकिन अब एयरटेल ने महज 9 दिनों में पूरी बाजी पलटकर देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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  • शुद्ध लाभ 31% बढ़ा, प्रति ग्राहक औसत आय सुधरी.

भारती एयरटेल ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में फिर से भारत की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है. मार्केट कैप में अब यह जियो प्लेटफॉर्म्स से बड़ी कंपनी है. 30,213 करोड़ रुपये के IPO के बाद 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में जियो की बंपर लिस्टिंग हुई थी और तब यह मार्केट कैप के मामले में दूसरे नंबर पर थी. लेकिन अब एयरटेल ने इसे पछाड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. वहीं, 17,86,295 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पहले नंबर पर मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी हुई है. 

एयरटेल ने यह मुकाम अपने शेयरों के बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर हासिल किया है. 6 नवंबर को कारोबार के दौरान भारती एयरटेल के शेयरों में लगभग 2.5% की तेजी आई और इसके शेयर 2,107 रुपये पर बंद हुए. इसके चलते NSE पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,14,998 करोड़ रुपये हो गया. इसके मुकाबले  जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,95,158 करोड़ रुपये है. इस नई रैंकिंग में HDFC बैंक  12,16,460 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ चौथे स्थान पर है. इसके बाद पांचवें स्थान पर ICICI बैंक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,28,302 करोड़ रुपये है.

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एयरटेल की शानदार तिमाही रिपोर्ट 

शेयरों में आई इस तेजी के एक दिन पहले ही कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था.  इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 31% बढ़ गया. पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 6,791.6 करोड़ रुपये के मुकाबले कारोबारी साल 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 8,887.5 करोड़ रुपये हो गया है.

कंपनी ने प्रति ग्राहक औसत राजस्व (ARPU) में भी बेहतरीन बढ़त दर्ज की है. एयरटेल का ARPU अब सुधरकर 271 रुपये प्रति ग्राहक हो गया है, जो कि पिछले साल 256 रुपये था. यानी कि एयरटेल एयरटेल अभी हर महीने अपने नेटवर्क का उपयोग करने वाले हर एक ग्राहक से औसतन 271 रुपये की कमाई कर रहा है.

एयरटेल में कितनी की कमाई?

दूसरी तिमाही में एयरटेल का भारत में मोबाइल रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.1% बढ़ा है. दूसरी तिमाही में ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई (EBITDA) सालाना आधार पर 17.8% बढ़कर 35,240 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 29,919 करोड़ रुपये थी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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