ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयरलाइंस ने सरकार को दी रूट कटौती की चेतावनी, टैक्स में राहत की मांग

एयरलाइंस ने सरकार को दी रूट कटौती की चेतावनी, टैक्स में राहत की मांग

ATF की कीमतें बढ़ने के कारण तमाम एयरलाइंस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते अब एयरलाइंस ने कड़ा रुख अख्तियार करने का मन बना लिया है और सरकार को कई रूट बंद करने की चेतावनी दे दी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर आम जनता पर तो पड़ ही रहा है, इसी के साथ ट्रैवल, खाना-पीना आदि चीजों पर भी पड़ रहा है. तेल, गैस और अन्य खाने- पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कुछ दिन पहले ही फ्लाइट्स में डलने वाला फ्यूल यानी ATF(एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे जनता ही नहीं बल्कि तमाम एयरलाइंस भी काफी परेशान हो रही हैं. जिसके चलते उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो वो अपने रूट्स में कटौती करने पर मजबूर होंगे.

दरअसल इन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बताया है कि विमान चलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है. महंगा ATF, हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियां, क्रू का खर्च और रुपये की कमजोर होती कीमत से एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
7 दिन में 4.5 लाख की कमाई, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट की इनकम ने उड़ाए होश
7 दिन में 4.5 लाख की कमाई, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट की इनकम ने उड़ाए होश
बिजनेस
FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज
FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज
बिजनेस
क्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे
क्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे
बिजनेस
गुरुग्राम में 11.5 करोड़ का लग्जरी विला, इसमें रहने वालों को क्या-क्या मिलता है?
गुरुग्राम में 11.5 करोड़ का लग्जरी विला, इसमें रहने वालों को क्या-क्या मिलता है?

सरकार को दी चेतावनी
इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए एयरलाइंस ने सरकार के चेतावनी दे डाली है. FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी, तो उन्हें कुछ ऐसे रूट बंद करना पड़ सकते हैं, जिन पर उड़ान चलाना अब फायदे का सौदा नहीं रह गया है.

ATF का खर्च बना परेशानी
फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइस (FIA) ने 25 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजा था. जिसमें FIA ने एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसडेट जैसी बड़ी एयरलाइंस का नाम लिखते हुए बताया है कि पहले विमान ईंधन यानी ATF का खर्च एयरलाइंस की कुल लागत का करीब 30-40% होता था. अब ये बढ़कर 55-60% तक पहुंच गया है.

दिल्ली में ATF की कीमत जुलाई से करीब 25% बढ़कर लगभग 110 रुपये प्रति लीटर से 137 रुपये प्रति लीटर हो गई है. अकेले अक्टूबर में ही कीमत में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है.

एयरलाइंस की क्या है मांग?
FIA ने सरकार से ATF की कीमत तय करने का तरीका बदलने की मांग की है. अभी भारत में ATF की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के दाम के आधार पर तय होती है. एयरलाइंस चाहती हैं कि इसे कॉस्ट-प्लस मॉडल पर लाया जाए. यानी ईंधन की वास्तविक लागत में एक तय मार्जिन जोड़कर कीमत तय की जाए.

इसके अलावा FIA ने मांग की है कि ATF पर लगने वाले मौजूदा 11% एक्साइज ड्यूटी को प्रतिशत के बजाय एक तय रकम के रूप में लगाया जाए. दिल्ली और महाराष्ट्र में ATF पर 7% VAT जारी रखा जाए. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में ATF पर VAT कम किया जाए. घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% की छूट तब तक जारी रखी जाए, जब तक पश्चिम एशिया का संकट खत्म नहीं हो जाता.

एक्साइज ड्यूटी भी बदलने की मांग
अभी घरेलू उड़ानों के लिए ATF पर 11% एक्साइज ड्यूटी लगती है. ये टैक्स ईंधन की कीमत के प्रतिशत के हिसाब से तय होता है. इसका मतलब है कि ATF महंगा होगा तो एक्साइज ड्यूटी की रकम भी अपने आप बढ़ जाएगी. FIA चाहती है कि प्रतिशत के आधार पर टैक्स लगाने के बजाय एक तय रकम की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए. जिससे ईंधन महंगा होने पर टैक्स का बोझ भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा.

रूट बंद करने की चेतावनी
FIA का कहना है कि एयरलाइंस बढ़ते खर्च के बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाली उड़ानें जारी रख रही हैं. लेकिन लंबे समय तक बढ़ते खर्च को संभालना मुश्किल होगा. अगर सरकार ने जल्द राहत नहीं दी, तो कुछ ऐसे रूट बंद किए जा सकते हैं, जहां उड़ान चलाने का खर्च कमाई से ज्यादा हो रहा है.

ये भी पढ़ें: 7 दिन में 4.5 लाख की कमाई, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट की इनकम ने उड़ाए होश

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 06 Oct 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
ATF Price Hike Airlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
7 दिन में 4.5 लाख की कमाई, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट की इनकम ने उड़ाए होश
7 दिन में 4.5 लाख की कमाई, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट की इनकम ने उड़ाए होश
बिजनेस
FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज
FD पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक अब मनमाने तरीके से नहीं घटा सकेंगे ब्याज
बिजनेस
क्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे
क्या इनकम बंद होते ही क्लोज कर देनी चाहिए SIP? जानें SWP के फायदे
बिजनेस
गुरुग्राम में 11.5 करोड़ का लग्जरी विला, इसमें रहने वालों को क्या-क्या मिलता है?
गुरुग्राम में 11.5 करोड़ का लग्जरी विला, इसमें रहने वालों को क्या-क्या मिलता है?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
INDIA Bloc March | SIR Controversy: विपक्ष का रण... CEC के इस्तीफे का लिया 'प्रण'! | Gyanesh Kumar
Rahul Gandhi Protest: दिल्ली टू चंडीगढ़ CEC के खिलाफ बवाल | Gyanesh Kumar | BJP | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
क्यों नहीं राहुल गांधी की अगुवाई वाले सांसदों को दिया समय? चुनाव आयोग ने बताया
दिल्ली NCR
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे सौरव दास, 'मैं दिल्ली पुलिस को...'
इंडिया
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
ऑस्ट्रेलिया से हारा भारत, 125 रन से गंवाया पहला वनडे; चेज में 149 रन पर ऑलआउट
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
लाइफस्टाइल
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
इंडिया
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
विरोध मार्च पर बोले गिरिराज सिंह- 'कांग्रेस राहुल गांधी का इस्तीफा मांगे क्योंकि...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म, BCCI ने नई पोजीशन के लिए निकाली वैकेंसी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget