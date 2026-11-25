एयर इंडिया की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक व्यक्ति कमर और रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द से परेशान था, जो इलाज के लिए इजराइल से भारत आ रहा था. लेकिन एयर इंडिया ने फ्लाइट में सीट अवेलेबल ना होने का हवाला देकर उसे फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया. हैरानी की बात ये है कि उसके पास कंफर्म बिजनेस क्लास का टिकट था. कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई.

इस मामले में साउथ दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है. आयोग ने मृतक की पत्नी को कुल 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके अलावा टिकट का पैसा और मुकदमे का खर्च भी लौटाने को कहा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल विलियम फर्नांडिस नाम के एक शख्स इजराइल में रहकर अपना इलाज करा रहे थे. उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और डॉक्टरों ने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी. इजराइल में इलाज का खर्च ज्यादा होने और परिवार साथ ना होने की वजह से उन्होंने भारत लौटकर अपने होम टाउन मंगलुरु में ऑपरेशन कराने का फैसला किया था. विलियम का ऑपरेशन 8 जुलाई 2019 को होना था. इसके लिए उन्होंने इजराइल से मुंबई और फिर मुंबई से मंगलुरु जाने का टिकट बुक कराया था.

बिजनेस क्लास का टिकट था कंफर्म

विलियम फर्नांडिस और उनके साथ सफर कर रहे व्यक्ति के पास मुंबई से मंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का कंफर्म बिजनेस क्लास टिकट था. लेकिन एयर इंडिया ने फ्लाइट में पहले से ही क्षमता से ज्यादा टिकट बुक कर रखे थे. जब दोनों यात्री चेक-इन काउंटर पर पहुंचे तो एयरलाइन ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया.

एयरलाइन का कहना था कि पहले की फ्लाइट छूटने के कारण 28 यात्रियों को इस फ्लाइट में जगह दे दी गई थी. इसलिए अब सीट उपलब्ध नहीं थी. एयरलाइन को पहले से जानकारी थी कि विलियम को चलने-फिरने में परेशानी है और उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था मांगी गई थी.

ऑप्शनल फ्लाइट से हुआ नुकसान

एयर इंडिया ने उन्हें गोवा तक दूसरी फ्लाइट से भेजने और वहां से बाय रोड मंगलुरु पहुंचाने का ऑप्शन दिया. लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि परिवार ने सड़क से लंबा सफर करने से मना कर दिया. इसके बाद एयरलाइन ने होटल में रुकने की व्यवस्था की और 9 जुलाई की दूसरी फ्लाइट से भेजने की बात कही.

लेकिन आयोग के अनुसार, एयरलाइन ने उनकी गंभीर हालत जानने के बावजूद होटल में डॉक्टर या जरूरी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था नहीं की. 9 जुलाई को एयरपोर्ट पर विलियम की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद 19 जुलाई 2019 को उनकी मौत हो गई.

आयोग ने सुनाया फैसला

उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कहा कि विलियम के पास कंफर्म टिकट था और वो समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए थे. एयरलाइन को उनकी तबीयत और व्हीलचेयर की जरूरत के बारे में भी जानकारी थी. ऐसे में एयरलाइन को उनकी स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए थी. आयोग ने एयरलाइन की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और माना कि यात्री को विमान में चढ़ने से रोकना सेवा में गंभीर लापरवाही थी.

जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को 25 लाख रुपये शारीरिक और मानसिक परेशानी के मुआवजे के रूप में, 39,417 रुपये मुंबई से मंगलुरु के टिकट का पैसा वापस, 54,712 रुपये इजराइल से मुंबई के टिकट का पैसा वापस और 30,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के लिए कहा है. इस तरह से एयर इंडिया को कुल मिलाकर 26,24,129 रुपये देने होंगे.

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