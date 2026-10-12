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हिंदी न्यूज़बिजनेसये फ्लाइट छात्रों को टिकट पर दे रही 10% छूट, जानें कब तक और कैसे उठाएं फायदा

ये फ्लाइट छात्रों को टिकट पर दे रही 10% छूट, जानें कब तक और कैसे उठाएं फायदा

एक ऐसी एयरलाइन है जो छात्रों को घरेलू फ्लाइट टिकट के बेस फेयर पर 10% छूट दे रही है. यहां से जानिए कौन सी एयरलाइन दे रही है ये शानदार ऑफर और इसकी आखिरी तारीख क्या है. साथ ही जानें इस टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और छुट्टियों में घर जाने या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई, इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए फ्लाइट से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है. एयर इंडिया छात्रों को घरेलू उड़ानों के बेस फेयर पर 10% की छूट दे रही है. वैसे ये ये ऑफर छात्रों के लिए लिमिटेड समय के लिए है और इसका फायदा लेने के लिए 20 अक्टूबर 2026 तक टिकट बुक करना होगा. 

खास बात ये है कि एयर इंडिया के स्टूडेंट प्रोग्राम में सिर्फ टिकट पर ही छूट नहीं मिली है बल्कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने और एक बार यात्रा की तारीख बदलने की परमिशन भी मिल रही है. आइये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. 

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एयर इंडिया के ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?

एयर इंडिया के इस स्टूडेंट प्रोग्राम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट पर 10% तक की छूट मिल जाती है. साथ ही साथ नॉर्मल सामान के साथ एक्स्ट्रा 10 किलो बैगेज ले जाने की परमिशन मिल जाती है. इतना ही नहीं, इस ऑफर की वजह से आप बिना फीस के यात्रा की तारीख एक बार बदल सकते हैं.

इसके अलावा, ऑफर में वेबसाइट या ऐप पर लॉग-इन करके बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कन्वीनियंस फीस में 50% की छूट मिल सकती है और घरेलू बुकिंग पर UPI से भुगतान करने और UPIPROMO कोड इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए तक की छूट मिल सकती है.

कौन उठा सकता है इस ऑफर का फायदा?
एयर इंडिया के स्टूडेंट फेयर का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. घरेलू उड़ानों के लिए छात्र की उम्र यात्रा की तारीख पर कम से कम 12 साल होनी चाहिए. इसके अलावा, छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष के फुल-टाइम कोर्स में पढ़ रहा हो.

संस्थान केंद्र या राज्य सरकार, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होना चाहिए. साथ ही यात्रा के समय छात्रों को आईडी कार्ड या एडमिशन लेटर जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखने होंगेस, ताकि जरूरत पड़ने पर एयरलाइन इनकी जांच कर सकती है.

एयर इंडिया की वेबसाइट से कैसे बुक करें टिकट?
अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले एयर इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें. फिर कहां से कहां जाना है और यात्रा की तारीख दर्ज करें.

इसके बाद टिकट सर्च करते समय 'कंसेसन टाइप' में 'स्टूडेंट' पर क्लिक करें और आपके रूट के लिए स्टूडेंट फेयर देखें. साथ ही एक्स्ट्रा बैगेज, तारीख बदलने की सुविधा और दूसरी शर्तों की पुष्टि करें. अगर UPI ऑफर चाहिए तो UPIPROMO कोड लगाएं. आखिर में किराया देखकर बुकिंग पूरी करें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
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