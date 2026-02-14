हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसटी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मुकाबले से पहले विज्ञापन बाजार में जबरदस्त उछाल, जानें 10 सेकेंड के Ad स्लॉट का रेट

खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर नीरज झा के अनुसार, इस मुकाबले के दौरान हर सेकेंड का विज्ञापन स्लॉट बेहद कीमती हो जाता है और ब्रांड्स इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते.

By : राजेश कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 08:10 AM (IST)
India Pakistan T20 Match: जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है, दर्शकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है. टी20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले ही टीवी व्यूअरशिप को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. ऐसे मुकाबले आमतौर पर रिकॉर्ड दर्शक जुटाते हैं, जिसका सीधा फायदा प्रसारणकर्ताओं और विज्ञापन कंपनियों को मिलता है. इस बार भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए पहले से स्लॉट बुक कराने में जुटी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाई जा सके.

विज्ञापन रेट में जबरदस्त उछाल

जानकारी के मुताबिक, 10 सेकेंड के टीवी विज्ञापन स्लॉट की कीमत 30 से 40 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जबकि आमतौर पर वर्ल्ड कप मैचों में यह दर 20 से 25 लाख रुपये के बीच रहती है. यानी आखिरी समय में विज्ञापन दरों में करीब 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. मैच की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनियां हर उपलब्ध सेकेंड खरीदने की कोशिश में हैं.

खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर नीरज झा के अनुसार, इस मुकाबले के दौरान हर सेकेंड का विज्ञापन स्लॉट बेहद कीमती हो जाता है और ब्रांड्स इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टूर्नामेंट से प्रसारणकर्ता JioStar को करीब 2000 करोड़ रुपये तक की अनुमानित कमाई हो सकती है. भारत-पाकिस्तान मैच न सिर्फ खेल के लिहाज से बड़ा इवेंट होता है, बल्कि विज्ञापन और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी यह एक बड़ा कारोबारी अवसर बन जाता है.

व्यूअरशिप पर कंपनियों की नजर

भारत-पाकिस्तान टी20 मुकाबले से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विज्ञापन के रेट तेजी से बढ़े हैं. 10 सेकेंड का विज्ञापन स्लॉट डिजिटल प्रसारणकर्ता JioStar पर बढ़कर करीब 15 से 20 लाख रुपये तक पहुंच चुका है. यानी टीवी के साथ-साथ डिजिटल व्यूअरशिप को भुनाने के लिए भी कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं.

The Times of India (टीओआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल मार्केटिंग फर्म कोमर्ज के डायरेक्टर कौशल सिंघवी का कहना है कि कंपनियां इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान अपना एड स्पेस सुनिश्चित करना चाहती हैं और इसके लिए वे कीमत की ज्यादा परवाह नहीं कर रहीं.

उनका मानना है कि भारत-पाक मुकाबले की व्यूअरशिप इतनी बड़ी होगी कि ब्रांड्स इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे. इस मैच के लिए ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बड़े ब्रांड्स इसे अपने प्रोडक्ट लॉन्च, ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग कैंपेन के लिए सबसे प्रभावी मंच मान रहे हैं. कुल मिलाकर, यह मुकाबला खेल के साथ-साथ विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिहाज से भी एक मेगा इवेंट बन चुका है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 14 Feb 2026 07:52 AM (IST)
India Pakistan Match T20 Match
