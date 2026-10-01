Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसछठ- दीवाली से पहले फ्लाइट टिकट महंगे होना तय, लगातार तीसरे महीने बढ़े ATF के दाम

छठ- दीवाली से पहले फ्लाइट टिकट महंगे होना तय, लगातार तीसरे महीने बढ़े ATF के दाम

फेस्टिवल सीजने आने के पहले लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है. एक बार फिर एटीएफ के दाम में 13.22 फीसदी बढ़े हैं. बता दें कि ये पहली बार नहीं है, एटीएफ लगातार तीसरे महीने महंगा हुआ है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Oct 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों के मौसम से ठीक पहले हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है. घरेलू एयरलाइंस के लिए हवाई ईंधन यानी एटीएफ लगातार तीसरे महीने महंगा हो गया है. इस बार एटीएफ के दाम में 13.22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. एक लीटर एटीएफ अब करीब 16 रुपये महंगा हो गया है.

बता दें कि पहले इसका दाम 121.28 रुपये प्रति लीटर था जो अब बढ़कर करीब 137 रुपये प्रति लीटर हो गया है. सवाल यह है कि इसका असर आम यात्री के टिकट पर कितना और कैसे पड़ेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP
8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP
बिजनेस
LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट
LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट
बिजनेस
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार मिलेगा 5% DA? इस 1 आंकड़े ने जगाई उम्मीद
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार मिलेगा 5% DA? इस 1 आंकड़े ने जगाई उम्मीद
बिजनेस
दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?
दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?

तीन महीने में 27 रुपये महंगा
पिछले तीन महीनों में एटीएफ के दाम तेजी से ऊपर गए हैं. जुलाई में घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ का दाम 5 रुपये घटाकर 110 रुपये प्रति लीटर किया गया था. इसके बाद अगस्त में यह 5 रुपये बढ़कर 115 रुपये हो गया. सितंबर में 6.28 रुपये की बढ़ोतरी के साथ दाम 121.28 रुपये पहुंचा. 

अब अक्टूबर में करीब 16 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह करीब 137 रुपये प्रति लीटर हो गया है यानी सिर्फ तीन महीने में एटीएफ करीब 27 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है.

एटीएफ क्या है और क्यों जरूरी है?
एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल वह ईंधन है जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं. जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल और डीजल जरूरी है वैसे ही जहाज के लिए एटीएफ. इसके बिना कोई भी उड़ान संभव नहीं है. इसलिए जब भी एटीएफ का दाम बदलता है, तो उसका सीधा असर एयरलाइंस के खर्च पर पड़ता है.

एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्च क्या है?
किसी भी एयरलाइन को जहाज चलाने में कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं. जैसे पायलट और क्रू की सैलरी, जहाज का किराया, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्ज और ईंधन. इनमें सबसे बड़ा हिस्सा ईंधन का होता है. भारत में एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च में करीब 35 से 40 फीसदी हिस्सा सिर्फ एटीएफ का होता है. यानी अगर ईंधन महंगा होता है तो एयरलाइन का पूरा हिसाब-किताब बिगड़ जाता है.

एक उड़ान पर कितना बढ़ा खर्च?
इसे एक मोटे अनुमान से समझते हैं. दिल्ली से मुंबई जैसी करीब दो घंटे की उड़ान में एक आम जहाज जैसे एयरबस ए320, करीब 5,000 से 6,000 लीटर ईंधन खर्च करता है. अगर हर लीटर पर 16 रुपये ज्यादा देने पड़ें, तो सिर्फ एक उड़ान का खर्च करीब 80,000 से 96,000 रुपये तक बढ़ जाता है.

ऐसे जहाज में करीब 180 सीटें होती हैं. अगर करीब 150 यात्री सफर कर रहे हों तो हर यात्री के हिस्से में करीब 500 से 650 रुपये का अतिरिक्त ईंधन खर्च आता है. यह सिर्फ एक अनुमान है. असल आंकड़ा जहाज के मॉडल, रूट, मौसम और यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है. लंबी दूरी की उड़ानों में यह बोझ और ज्यादा हो सकता है.

टिकट पर कैसे आता है बोझ?
एयरलाइंस इस बढ़े खर्च को कई तरीकों से यात्रियों तक पहुंचा सकती हैं. पहला तरीका है सीधे बेस फेयर यानी मूल किराया बढ़ाना. दूसरा तरीका है टिकट पर अलग से फ्यूल चार्ज जोड़ना. तीसरा तरीका है सस्ते टिकट वाली सीटें कम कर देना ताकि यात्रियों को ऊंचे दाम वाले टिकट ही मिलें.

पहले भी ऐसा हो चुका है. साल 2023 में जब एटीएफ के दाम लगातार कई महीने बढ़े थे तब इंडिगो ने 6 अक्टूबर 2023 से टिकट पर दूरी के हिसाब से 300 रुपये से 1,000 रुपये तक का फ्यूल चार्ज लगाया था. इस बार भी एयरलाइंस ऐसा कदम उठा सकती हैं  हालांकि अभी किसी एयरलाइन ने किराया बढ़ाने या फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान नहीं किया है. जानकारों का यह भी कहना है कि एटीएफ जितने फीसदी महंगा हुआ है किराया भी उतना ही बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है. एयरलाइंस बाजार में मुकाबले और यात्रियों की मांग को देखकर ही किराया तय करती हैं.

त्योहारों में पड़ी दोहरी मार
अक्टूबर और नवंबर में दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर जाने के लिए हवाई सफर करते हैं.

मांग ज्यादा होने की वजह से इन दिनों किराए वैसे भी ऊपर रहते हैं. अब ईंधन महंगा होने से यह बोझ और बढ़ सकता है. खासकर पटना, लखनऊ, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे रूट पर, जहां त्योहारों में भीड़ ज्यादा होती है, किराए में तेज उछाल देखा जा सकता है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
इस साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और जेट फ्यूल के दाम में भारी उतार-चढ़ाव रहा है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है इसलिए इसका सीधा असर यहां के ईंधन के दाम पर पड़ता है. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत भी इसमें अहम भूमिका निभाती है.

इसी उतार-चढ़ाव को देखते हुए इस साल घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ का दाम एक तय राष्ट्रीय रेट पर जारी किया जा रहा है. 

अप्रैल में सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की बढ़ोतरी को सीमित करने का फैसला किया था जिसका एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा जैसी एयरलाइंस ने स्वागत किया था लेकिन पिछले तीन महीनों की लगातार बढ़ोतरी ने एयरलाइंस की चिंता फिर बढ़ा दी है.

टैक्स का भी है बोझ
एटीएफ पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो ईंधन की कीमत के हिसाब से तय होती है यानी ईंधन जितना महंगा होगा, टैक्स भी उतना ही ज्यादा बनेगा. एयरलाइंस लंबे समय से मांग करती रही हैं कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि टैक्स का बोझ कम हो सके.

यात्री क्या करें?
जो लोग त्योहारों में सफर की योजना बना रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि टिकट जल्द बुक कर लें. आखिरी समय पर टिकट लेने से किराया काफी ज्यादा पड़ सकता है. अलग-अलग एयरलाइंस और तारीखों के किराए की तुलना करना भी फायदेमंद रहता है. अगर सफर की तारीख में थोड़ी गुंजाइश हो तो हफ्ते के बीच के दिनों में टिकट अक्सर सस्ते मिलते हैं.

8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Aviation Fuel ATF
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP
8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग, अब सिविलियन कर्मचारियों को भी चाहिए OROP
बिजनेस
LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट
LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट
बिजनेस
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार मिलेगा 5% DA? इस 1 आंकड़े ने जगाई उम्मीद
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार मिलेगा 5% DA? इस 1 आंकड़े ने जगाई उम्मीद
बिजनेस
दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?
दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
साउथ सिनेमा
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, AAFF में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर थे शिवाजी गणेशन
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड हीरो बने थे शिवाजी गणेशन
विश्व
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
दिल्ली NCR
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget