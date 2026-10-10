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हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ता पर्सनल लोन चाहिए? अक्टूबर में देख लें सभी बड़े बैंकों की ब्याज दरें

सस्ता पर्सनल लोन चाहिए? अक्टूबर में देख लें सभी बड़े बैंकों की ब्याज दरें

क्या आपको भी किसी जरूरी काम के लिए पर्सनल लोन लेना है तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. जानिए अलग-अलग बैंकों में कितने ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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कमाई के साथ सेविंग करना कितना जरूरी है ये बात उस समय समझ आती है, जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन जब सेविंग नहीं की होती है तो आमतौर पर लोग बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले ये चेक करना काफी जरूरी है कि किस बैंक में कितने ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है और अगर लोन लेते हैं तो हर महीने EMI कितनी देनी होगी. अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये देख ले कि किस बैंक में कितने ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है

इन बैंकों की शुरुआती ब्याज दरें क्या है?

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अक्टूबर के महीने में इन बैंकों की शुरुआती पर्सनल लोन की ब्याज दरें कुछ इस प्रकार है...

  • HDFC Bank - 9.99 प्रतिशत सालाना से
  • Indian Bank- 9.00 प्रतिशत सालाना से
  • Bank of Maharashtra - 9.75 प्रतिशत सालाना से
  • Axis Bank - 8.90 प्रतिशत सालाना से
  • Canara Bank- 9.70 प्रतिशत सालाना से
  • ICICI Bank - 9.99 प्रतिशत सालाना से
  • Punjab and Sind Bank- 9.65 प्रतिशत सालाना से
  • IDFC FIRST Bank - 9.99 प्रतिशत सालाना से
  • Union Bank of India - 8.90 प्रतिशत सालाना से
  • UCO Bank - 9.95 प्रतिशत सालाना से

ध्यान रखें, ये ब्याज दरें अक्टूबर 2026 में उपलब्ध लिस्टिंग के मुताबिक है. ये शुरुआती दरें है. जरूरी नहीं है कि हर ग्राहक को इसी दर पर लोन दिया जाए, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले आपकी आय, क्रेडिट स्कोर और पहले से कोई कर्ज तो नहीं चल रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए ब्याज दर तय कर सकता है. 

10 लाख के लोन पर EMI कितनी बनेगी?

अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है तो उदाहरण के तौर पर समझें. अगर आपने 5 साल के लिए 10 लाख का पर्सनल लोन लिया है और ब्याज दर 8.90 प्रतिशत सालाना है तो आपकी EMI लगभग 20,710 होगी. वहीं अगर 10 प्रतिशत ब्याज दर पर हर महीने लगभग 21,247 की EMI देनी होगी. यानी मतलब साफ है कि ब्याज दर बढ़ने पर केवल EMI ही नहीं , बल्कि लोन का कुल भुगतान भी बढ़ेगा. इसलिए जब भी लोन लें तो पहले ही अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और EMI की तुलना करें. 

लोन लेने से पहले जानें जरूरी बातें

लोन लेने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जैसे...

  • आपको जितनी जरूरत है उसी हिसाब से लोन की रकम और अविध भी तय करें.
  • इसके अलावा एक ही बैंक पर निर्भर न रहें, बल्कि अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और EMI की तुलना जरूर करें.
  • वहीं ये भी देखें की आपकी सैलरी से घर के दूसरे खर्चें पूरे होने के बाद EMI देने के लिए पैसे बचेंगे या नहीं.
  • वहीं एक जैसा ब्याज मिले ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि ब्याज दर आपकी सैलरी,नौकरी और पुराने लोन पर निर्भर कर सकता है.
  • ध्यान रखें, केवल कम ब्याज दर का विज्ञापन देखकर लोन न लें. पहले विचार करें उसके बाद ही लोन लें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Oct 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Bank Business News EMI Personal Loan
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