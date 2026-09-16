Adidas में हुई बड़ी छंटनी, 350 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी गाज

इन दिनों कई कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा है. कई बड़ी कंपनियों ने हाल ही में अपने स्टाफ को निकाला है. जिसके बाद अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, ये नाम स्पोर्ट्सवियर कंपनी Adidas का है. खबरों की मानें तो कंपनी करीब 50 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी करने जा रही है.

Wocult की रिपोर्ट के मुताबिक, इस छंटनी से करीब 350 या उससे ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं. कंपनी ने भारत में अपने गुरुग्राम स्थित टेक्नोलॉजी हब में बड़े लेवल पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू की है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने मंगलवार, 15 सितंबर को हुई एक टाउन हॉल मीटिंग में इसक जानकारी कर्मचारियों को दी है.

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किस- किस पर गिरी गाज?

Adidas के गुरुग्राम स्थित टेक हब में करीब 700 कर्मचारी काम करते हैं. ऐसे में करीब 45% से 50% कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ने की बात कही जा रही है. प्रभावित कर्मचारियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइटिस्ट और डाटा इंजीनियर्स का नाम शामिल है. हालांकि Adidas ने कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने की पुष्टि की है लेकिन कितने कर्मचारियों की नौकरी जाएगी इसकी सटीक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

क्या बोली कंपनी?

कंपनी के अनुसार, ये बदलाव कारोबार की बदलती जरूरतों के हिसाब से कंपनी के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. इसका उद्देश्य संगठन को सरल बनाना, जरूरी क्षमताओं को मजबूत करना और लंबे समय में कंपनी की ग्रोथ के लिए खुद को तैयार करना है.

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दो चरणों में होगी छंटनी

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है. पहले ग्रुप में कर्मचारियों को 15 सितंबर को ही नौकरी से जुड़े एग्जिट लेटर दे दिए गए. वहीं दूसरे ग्रुप मेंबर्स को 15 दिसंबर तक कंपनी में काम करना होगा. इस दौरान उन्हें दूसरे टेक्नोलॉजी हब में काम कर रहे कर्मचारियों को अपना काम सौंपना होगा. दूसरे समूह के कर्मचारियों को Adidas के अंदर किसी दूसरी नौकरी की तलाश करने के लिए भी समय दिया गया है.