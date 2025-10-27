हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia Maritime Week में भारत की मजबूत होती ब्लू इकोनॉमी की झलक, अडानी पोर्ट भी करेगी कई नई डील

India Maritime Week में भारत की मजबूत होती ब्लू इकोनॉमी की झलक, अडानी पोर्ट भी करेगी कई नई डील

India Maritime Week 2025: प्रधानमंत्री मोदी 29 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की बैठक होगी. इसमें अडानी पोर्ट्स के कामकाज और इसके योगदान का भी जिक्र होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

India Maritime Week 2025: मुंबई में इन दिनों इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) 2025 चल रहा है. 27 से 31 अक्टूबर तक हो रहे इस आयोजन में भारत की ब्लू इकोनॉमी और पोर्ट डेवलपमेंट में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के योगदान की भी झलक देखने को मिलेगी.

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के एक लाख से अधिक प्रतिनिधि, 500 प्रदर्शक और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जो साथ मिलकर ग्लोबल मेरीटाइम इकोनॉमी की भविष्य की योजनाओं व संभावनाओं पर चर्चा करेंगे.

पीएम मोदी कब होंगे शामिल? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की बैठक होगी. APSEZ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है. इस कार्यक्रम के जरिए APSEZ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनिबिलिटी की दिशा में हो रहे काम का जिक्र करेगा. इससे पता चलेगा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अडानी पोर्ट्स का योगदान कितना है और सागरमाला व मैरीटाइम विजन 2030 जैसी सरकारी पहलों के साथ मिलकर कंपनी किस तरह से काम कर रही है. 

IMW 2025 के दौरान APSEZ ने कहा कि देश के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपबिल्डिंग की कैपेसिटी को मजबूत बनाने के साथ कंपनी कई डील करेगी. इसके तहत कई अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) साइन किए जाएंगे. 

  • मुंबई पोर्ट अथॉरिटी (MBPA) के साथ सात साल के लिए छह ASTDS टग और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) के तहत 15 साल के लिए एक ग्रीन टग की सप्लाई और किराये पर चार्टर के लिए एक डील होगी. 
  • तूतीकोरिन स्थित VO चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (VOCPA) के साथ सात साल लिए दो बंदरगाह टग के लिए एक चार्टर किराया समझौता होगा. 
  • चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (ChPA) के साथ एक 60 TBP एस्कॉर्ट टग पोत के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. 
  • प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 12 टगबोट के निर्माण के लिए नौवहन महानिदेशालय (DGS) के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
  • इसके अलावा, APSEZ एक ऑटोमेटेड ग्रैब ड्रेजर के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जो लोकल लेवल पर ड्रेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा. साथ ही लिस्ट में वधवन, हल्दिया, दिघी और विझिंजम एलएनजी बंकरिंग में नई और चल रही बंदरगाह परियोजनाएं भी शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें:

इस मल्टीबैगर स्टॉक में रेखा झुनझुनवाला ने लगाया बड़ा दांव, महज 3 महीने में खरीद डाले 15 लाख शेयर 

Published at : 27 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
APSEZ Adani Ports PM Modi India Maritime Week 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget