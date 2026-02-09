हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या अंधेरे में डूब जाएगा बांग्लादेश? अडानी ग्रुप ने दे दी बिजली की सप्लाई रोकने की चेतावनी

क्या अंधेरे में डूब जाएगा बांग्लादेश? अडानी ग्रुप ने दे दी बिजली की सप्लाई रोकने की चेतावनी

Bangladesh: PDB को लिखे पत्र में अडानी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि बढ़ते बकाए रकम के चलते बिजली के उत्पादन पर बहुत ज्यादा दबाव है इसलिए अगर पेमेंट नहीं किया गया, तो सप्लाई खतरे में पड़ सकती है. 

By : अरिजीता सेन | Updated at : 09 Feb 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Bangladesh: बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. इस बीच, अडानी ग्रुप ने बिजली के बकाए का भुगतान करने के लिए एक लेटर भेजा है. बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (PDB) को बकाए बिल का भुगतान करने के साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर बकाया पेमेंट नहीं किया गया, तो बिजली की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है. 

लेटर में किन बातों का हुआ जिक्र?

बांग्लादेश के मशहूर अखबार प्रथम आलो (Prothom Alo) की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 जनवरी को अडानी पावर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश अनुराग ने बकाए पेमेंट के भुगतान को लेकर PDB चेयरमैन को एक लेटर भेजा था.

इसमें कहा गया था कि पावर प्लांट के लगातार रेगुलर ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत 112.7 मिलियन डॉलर (लगभग 1,000 करोड़ रुपये) का पेमेंट करना जरूरी है. इस टोटल अमाउंट में पिछले साल जून तक का 53.2 मिलियन डॉलर का बकाया भी शामिल है. इसके अलावा, अक्टूबर में पावर सप्लाई के लिए 59.6 मिलियन डॉलर का बकाया भी शामिल है. इस रकम के लिए बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी तक इसका पेमेंट करने में नाकाम रहा है. 

बिजली की सप्लाई रूकने पर आ गई बात 

बांग्लादेश बिजली विभाग को लिखे पत्र में अडानी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि बढ़ते बकाए रकम के चलते बिजली के उत्पादन पर बहुत ज्यादा दबाव है इसलिए अगर बकाया पेमेंट नहीं किया जाता है, तो पावर सप्लाई, मेंटेनेंस, और पावर प्लांट से जुड़े पार्टनर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

बता दें कि बांग्लादेश झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर (Adani Power) के प्लांट से बड़े पैमाने पर बिजली खरीदता है. बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बकाए का ही नतीजा है कि पिछले साल 1600 मेगावाट की टोटल सप्लाई में से सिर्फ 8.2 परसेंट बिजली की ही आपूर्ति की गई, जो 8.63 अरब यूनिट थी. अडानी ग्रुप और बांग्लादेश बिजली विभाग के बीच भुगतान में देरी होने के लेकर खटास है, लेकिन सप्लाई फिर भी जैसे-तैसे जारी है. 

पहले भी दी गई चेतावनी 

पिछले साल, अडानी ग्रुप ने बकाया पेमेंट की मांग करते हुए एक ऐसा ही लेटर भेजा था, जिसमें PDB को 10 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी. लेटर में साफ कहा गया था कि अगर पैसे नहीं मिले, तो 11 नवंबर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी. नतीजतन, बांग्लादेश ने उस महीने अडानी को 100 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, लेकिन दिसंबर से बकाया रकम फिर से बढ़ने लगी.

ये भी पढ़ें:

डीमैट होल्डर्स के लिए सेबी का बड़ा प्लान; बदलने वाले हैं ये नियम, जानें किन्हें होगा फायदा

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 09 Feb 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Adani Group मोहम्मद यूनुस Adani Power BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
'मैं इसे करवाकर रहूंगा...' अमेरिकी चुनाव में बड़ी 'सर्जरी' की तैयारी में ट्रंप, कर दी ये घोषणा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी
इंडिया
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
कब से ठंड हो जाएगी खत्म? मौसम विभाग ने बता दी तारीख, दिल्ली-यूपी समेत देश को राहत वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
जायंट-किलर नेपाल पर फिदा हुआ क्रिकेट जगत, युवराज सिंह से लेकर अश्विन तक ने की तारीफ, डेल स्टेन ने तो दे डाला ये बड़ा ऑफर
बॉलीवुड
सोनम कपूर ने अपनी गोदभराई सेरेमनी की Inside तस्वीरें की शेयर, फूलो की डेकोरेशन से पूजा तक की दिखाई झलक
फूलो की डेकोरेशन से पूजा तक, सोनम कपूर ने अपनी गोदभराई सेरेमनी की दिखाई इनसाइड झलक
हेल्थ
आप भी हैं फैटी लिवर का शिकार? तो आज से शुरू कर लें ये जरूरी काम
आप भी हैं फैटी लिवर का शिकार? तो आज से शुरू कर लें ये जरूरी काम
यूटिलिटी
रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल, जानें इससे क्या होते हैं नुकसान
रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं मोबाइल, जानें इससे क्या होते हैं नुकसान
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026: मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
मैं सिखाने नहीं, सीखने आता हूं- परीक्षा पे चर्चा में बोले पीएम मोदी; स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget