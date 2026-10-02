भारत एक रॉकेट है तो महाराष्ट्र उसका लॉन्चपैड, Invest Maharashtra कार्यक्र में बोले प्रणव अडानी

महाराष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने इंवेस्ट महाराष्ट्र पहल का आधिकारिक शुभारंभ किया है. मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज्य कैबिनेट के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि प्रणव अडानी ने राज्य सरकार की नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए महाराष्ट्र में अपने बड़े निवेश और विकास योजनाओं का खाका पेश किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रणव अडानी ने कहा, ''भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें महाराष्ट्र की भूमिका सबसे अहम है.'' उन्होंने कहा, ''अगर भारत एक रॉकेट है तो महाराष्ट्र उसका लॉन्चपैड है और अगर महाराष्ट्र लॉन्चपैड है तो मुंबई इसका फाइनेंशियल फ्यूल है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है.''

प्रणव अडानी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'वार रूम' मॉडल और व्यापार को आसान बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग के सुधारों की जमकर तारीफ की. साथ ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के जमीनी पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के योगदान की सराहना की.

#WATCH | Mumbai: Pranav Adani, Managing Director (Agro, Oil & Gas) and Director of Adani Enterprises, says, "Today marks an institutional milestone in the state's path-breaking economic journey under the visionary leadership of Devendra Fadnavis ji. I see this nodal investment… pic.twitter.com/ImyX4kTYsq — ANI (@ANI) October 1, 2026

6 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश रोडमैप

बता दें कि अडानी ग्रुप ने राज्य के लिए 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का खाका तैयार किया है, इनमें से 2.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं या उन पर तेजी से काम चल रहा है.

किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा है निवेश?

ऊर्जा

विमानन

डेटा सेंटर

अर्बन डेवलपमेंट

और कोल गैसीफिकेशन

अडानी ग्रुप के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर नजर

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सफल संचालन के साथ-साथ अडानी ग्रुप नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है. यह नया एयरपोर्ट सालाना 9 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा.

क्लीन और ग्रीन एनर्जी

मुंबई में अडानी इलेक्ट्रिसिटी यानी AEML के माध्यम से 30 लाख से ज्यादा घरों और प्रतिष्ठानों को बिजली दी जा रही है. वर्तमान में मुंबई की 60% से अधिक बिजली आपूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से हो रही है. शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1000 MW की HVDC ट्रांसमिशन लाइन पर भी काम किया गया है.

धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट

इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और मानवीय शहरी परिवर्तन पहलों में से एक बताया गया है. इसका उद्देश्य धारावी के निवासियों और हजारों सूक्ष्म उद्योगों को विस्थापित किए बिना, आधुनिक आवास और सुरक्षा प्रदान कर इसे एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब में बदलना है.

मुंबई 3.0 की दिशा में कदम

प्रणव अडानी ने जोर देकर कहा कि अडानी ग्रुप का लक्ष्य केवल एक बड़ा मुंबई बनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जुड़ा हुआ, संतुलित और समावेशी 'मुंबई 3.0' का निर्माण करना है. उन्होंने आखिर में कहा कि Invest Maharashtra पहल निवेशकों के प्रस्तावों को धरातल पर तेजी से लागू करने का एक मजबूत माध्यम बनेगी और अडानी ग्रुप राज्य के बुनियादी ढांचे और नागरिकों की गरिमा के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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