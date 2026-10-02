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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत एक रॉकेट है तो महाराष्ट्र उसका लॉन्चपैड, Invest Maharashtra कार्यक्र में बोले प्रणव अडानी

भारत एक रॉकेट है तो महाराष्ट्र उसका लॉन्चपैड, Invest Maharashtra कार्यक्र में बोले प्रणव अडानी

अदानी ग्रुप ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का रोडमैप तैयार किया है, जिनमें से 2.6 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं या उन पर काम चल रहा है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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महाराष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को एक नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने इंवेस्ट महाराष्ट्र पहल का आधिकारिक शुभारंभ किया है. मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज्य कैबिनेट के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि प्रणव अडानी ने राज्य सरकार की नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए महाराष्ट्र में अपने बड़े निवेश और विकास योजनाओं का खाका पेश किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रणव अडानी ने कहा, ''भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें महाराष्ट्र की भूमिका सबसे अहम है.'' उन्होंने कहा, ''अगर भारत एक रॉकेट है तो महाराष्ट्र उसका लॉन्चपैड है और अगर महाराष्ट्र लॉन्चपैड है तो मुंबई इसका फाइनेंशियल फ्यूल है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है.''

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प्रणव अडानी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'वार रूम' मॉडल और व्यापार को आसान बनाने यानी ईज ऑफ डूइंग के सुधारों की जमकर तारीफ की. साथ ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के जमीनी पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के योगदान की सराहना की.

6 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश रोडमैप

बता दें कि अडानी ग्रुप ने राज्य के लिए 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का खाका तैयार किया है, इनमें से 2.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं या उन पर तेजी से काम चल रहा है. 

किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा है निवेश?

  • ऊर्जा
  • विमानन
  • डेटा सेंटर
  • अर्बन डेवलपमेंट
  • और कोल गैसीफिकेशन

अडानी ग्रुप के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर नजर

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सफल संचालन के साथ-साथ अडानी ग्रुप नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है. यह नया एयरपोर्ट सालाना 9 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा.

क्लीन और ग्रीन एनर्जी

मुंबई में अडानी इलेक्ट्रिसिटी यानी AEML के माध्यम से 30 लाख से ज्यादा घरों और प्रतिष्ठानों को बिजली दी जा रही है. वर्तमान में मुंबई की 60% से अधिक बिजली आपूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से हो रही है. शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1000 MW की HVDC ट्रांसमिशन लाइन पर भी काम किया गया है.

धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट 

इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और मानवीय शहरी परिवर्तन पहलों में से एक बताया गया है. इसका उद्देश्य धारावी के निवासियों और हजारों सूक्ष्म उद्योगों को विस्थापित किए बिना, आधुनिक आवास और सुरक्षा प्रदान कर इसे एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब में बदलना है.

मुंबई 3.0 की दिशा में कदम

प्रणव अडानी ने जोर देकर कहा कि अडानी ग्रुप का लक्ष्य केवल एक बड़ा मुंबई बनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जुड़ा हुआ, संतुलित और समावेशी 'मुंबई 3.0' का निर्माण करना है. उन्होंने आखिर में कहा कि Invest Maharashtra पहल निवेशकों के प्रस्तावों को धरातल पर तेजी से लागू करने का एक मजबूत माध्यम बनेगी और अडानी ग्रुप राज्य के बुनियादी ढांचे और  नागरिकों की गरिमा के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें- Share Market: 25 साल में बाजार का सबसे बुरा हाल, लगातार 8 हफ्ते तक गिरा

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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