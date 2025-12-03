हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअकेले एयरपोर्ट्स पर 15 बिलियन डॉलर का खर्च! क्या IPO लाने की तैयारी में है अडानी ग्रुप की यह कंपनी?

अकेले एयरपोर्ट्स पर 15 बिलियन डॉलर का खर्च! क्या IPO लाने की तैयारी में है अडानी ग्रुप की यह कंपनी?

Adani Group: अडानी ग्रुप अगले पांच सालों में अपने एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर हर साल 200 मिलियन पैसेंजर्स करने की तैयारी कर रही है. इसमें 15 बिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

Adani Group: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट Passenger Simulation Test को पास कर लिया है. अब 25 दिसंबर से उड़ानों की आवाजाही के लिए यह बिल्कुल तैयार है. यह प्रोजेक्ट अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (CIDCO) ने मिलकर बनाया है, जिसमें  AAHL की 74 परसेंट और CIDCO की 26 परसेंट की हिस्सेदारी है.

अगले 5 साल के लिए AAHL का प्लान

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में अब यह खुलासा किया गया है कि अडानी ग्रुप अगले पांच सालों में अपने एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर हर साल 200 मिलियन पैसेंजर्स तक करने के लिए 15 बिलियन डॉलर तक खर्च करने का प्लान बना रहा है.  

IPO लाने की तैयारी में AAHL

इस एक्सपेंशन का मकसद भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना है क्योंकि कंपनी अपने एयरपोर्ट बिजनेस को लिस्ट करने की तैयारी में जुटी है. अडानी ग्रुप की कंपनी AAHL देश में जिन दूसरे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है उनमें मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम शमिल हैं. इनकी भी कैपेसिटी को अपग्रेड करने का प्लान है. 

तेजी से बढ़ रहा भारत का एयर पैसेंजर ट्रैफिक

रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किए जाने वाले एक्सपेंशन कॉस्ट का लगभग 70 परसेंट डेट फंड से किया जाएगा, जबकि बाकी रकम इक्विटी से आएगी. 2030 तक भारत का एयर पैसेंजर ट्रैफिक दोगुना से ज्यादा होकर हर साल 300 मिलियन होने की उम्मीद है और इसी के हिसाब से अडानी ग्रुप डिमांड का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैंडल चाहता है.

यह अपग्रेडेशन कंपनी के एयरपोर्ट्स यूनिट के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को लॉन्च करने के प्लान को भी मजबूत बनाता है. ज्यादातर अपग्रेडेशन उन छह एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, जिन्हें 2020 में अडानी ने भारत के एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे राउंड के दौरान अपने कब्जे में ले लिया था. इन्हें पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती थी. 

 

ये भी पढ़ें:

RBI MPC Meeting से पहले रसातल में पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले पहली बार 90 के पार 

Published at : 03 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Adani Group Navi Mumbai International Airport Adani Airports Adani Airports Holdings Limited
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
शिक्षा
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget