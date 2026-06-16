हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी ग्रुप के 2 भारतीय एयरपोर्ट बने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे, विदेशी दिग्गजों को पछाड़ा, जानें नाम

अडानी ग्रुप के 2 भारतीय एयरपोर्ट बने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे, विदेशी दिग्गजों को पछाड़ा, जानें नाम

Adani Group Airports: अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल-2 को 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में जगह मिली है.

Reported By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

World Most Beautiful Airports 2026: अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के दो भारतीय हवाई अड्डों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता हासिल की है. अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल-2 को साल 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में जगह मिली है.

यह सम्मान प्रिक्स वर्साय वास्तुकला और डिजाइन (Prix Versailles Architecture and Design Awards) के तहत दिया गया है. यह पुरस्कार दुनियाभर में बेहतरीन वास्तुकला, डिजाइन और यात्रियों के अनुभव को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए चुने गए हवाई अड्डों को दिया जाता है.

कमल और बांस से प्रेरित है डिजाइन

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 को उसकी खास वास्तुकला के लिए सराहा गया है. इसका डिजाइन कमल के फूल से प्रेरित किया गया है, जिसमें एक साथ आधुनिक तकनीक, कला और सुविधाओं को जोड़ा गया है. यह टर्मिनल भारत की आधुनिक पहचान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

Petrol-Diesel News: अब तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर कितना घाटा हो रहा है? डीजल पर कम हुआ नुकसान

वहीं, गुवाहाटी के टर्मिनल-2 को बांस के ऑर्किड से प्रेरित डिजाइन के लिए पहचान मिली है. इसका निर्माण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें असम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की झलक देखने को मिलती है.

विदेशी एयरपोर्ट भी सूची में शामिल

प्रिक्स वर्साय की 2026 सूची में भारत के अलावा दुनिया के कई बड़े हवाई अड्डे भी शामिल हैं. इनमें ग्वांगझू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, कंदल स्टुंग, पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं.

भारत में आधुनिक विमानन ढांचे के विकास की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. सूची में शामिल तीन एयरपोर्ट को साल 2026 के अंत में विश्व खिताब मिलने की उम्मीद है. इससे अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और निर्माण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की संभावना है.

Black Money: वापस आएगा काला धन! बस 15 दिन बाकी, विदेश में जमा संपत्ति पर नए नियम ला रही सरकार

Published at : 16 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
International Airport Adani Airports NAVI MUMBAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अडानी ग्रुप के 2 भारतीय एयरपोर्ट बने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे, विदेशी दिग्गजों को पछाड़ा, जानें नाम
अडानी ग्रुप के 2 भारतीय एयरपोर्ट बने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे, विदेशी दिग्गजों को पछाड़ा, जानें नाम
बिजनेस
RBI ने आम जनता को दी बड़ी राहत, बैंकों की इन मनमानियों को किया बैन, आपकी जेब कटने से बचेगी
RBI ने आम जनता को दी बड़ी राहत, बैंकों की इन मनमानियों को किया बैन, आपकी जेब कटने से बचेगी
बिजनेस
Petrol-Diesel News: धड़ाम हो रही क्रूड ऑयल की कीमतें, कितना नीचे जाने पर सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल?
Petrol-Diesel News: धड़ाम हो रही क्रूड ऑयल की कीमतें, कितना नीचे जाने पर सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल?
बिजनेस
गजब, क्रूड ऑयल की अभी और कम होगी कीमत! 80 डॉलर तक आएगा भाव, सामने आई बड़ी भविष्यवाणी
गजब, क्रूड ऑयल की अभी और कम होगी कीमत! 80 डॉलर तक आएगा भाव, सामने आई बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Plug in hybrid vs strong hybrid: Which is better? #phev #stronghybrid #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
NEET री-टेस्ट से पहले सियासी घमासान, अन्नामलाई बोले- सुरक्षा नहीं, तनाव बढ़ा रही सरकार, बीजेपी ने भी दिया जवाब
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बेटे अकाय के साथ दिखे विराट कोहली, परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम; दिल खुश कर देंगी तस्वीरें
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
एग्रीकल्चर
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
खरीफ सीजन में क्या बोएं किसान? धान-मक्का या सोयाबीन, कौन सी फसल देगी सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
आपके बैग में रखा गैजेट कहीं जेल न पहुंचा दे! साथ रखना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget