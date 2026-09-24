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हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी ग्रुप का बंगाल में 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान, बनेगा 2000 बेड का 'आरोग्य मंदिर'

अडानी ग्रुप का बंगाल में 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान, बनेगा 2000 बेड का 'आरोग्य मंदिर'

अडानी समूह ने पश्चिम बंगाल में बड़े निवेश का ऐलान किया है. गौतम अडानी ने एक कार्यक्रम में राज्य में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं और 4000 करोड़ के 'अडानी आरोग्य मंदिर' की घोषणा की है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पश्चिम बंगाल के विकास को नई रफ्तार देने के लिए दो बड़े ऐलानों की घोषणा की है. कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गैर-लाभकारी 'अडानी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला की रूपरेखा रखी. इसके साथ ही उन्होंने साल 2035 तक राज्य में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बड़े निवेश का विजन भी पेश किया.

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए गौतम अडानी ने कहा, ''सुबह मैंने मां काली के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर जाकर शक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति की प्रार्थना की. जिस तरह तीन दशक पहले गुजरात का मुंद्रा पोर्ट उनकी पहली 'कर्मभूमि' बना था, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल अडानी समूह की पूरब में 'दूसरी कर्मभूमि' बनेगा.''

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इस दौरान गौतम अडानी ने स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जगदीश चंद्र बोस जैसी विभूतियों को याद करते हुए बंगाल की ऐतिहासिक और बौद्धिक क्षमता की सराहना की.

बनेगा 2000 बेड का आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अडानी समूह ने 'अडानी आरोग्य मंदिर' बनाने का ऐलान किया. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा. यह 2000 बिस्तरों वाला एक विश्वस्तरीय अस्पताल होगा.

गरीबों के लिए विशेष सुविधा

इस अस्पताल में से 1000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे, जो केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत इलाज पा सकेंगे. इतना ही नहीं, परिसर में अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं से लैस एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जो राज्य के लिए कुशल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नई पौध तैयार करेगा.

दस हजार नए रोजगार होंगे पैदा

बड़ी बात यह है कि इस स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से राज्य के हेल्थकेयर इकोसिस्टम में लगभग 10,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

2035 तक 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश

गौतम अडानी ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ-साथ किसी भी राज्य की तरक्की के लिए बुनियादी ढांचा बेहद जरूरी है. बंगाल की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उत्तर-पूर्व भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री व्यापारिक मार्गों को जोड़ती है. इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अडानी समूह 2035 तक बंगाल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा.

किन-किन क्षेत्रों में होगा निवेश?

  • बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क
  • बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण
  • सड़कें, पुल और रोपवे प्रोजेक्ट्स
  • ग्रीन सीमेंट विनिर्माण
  • हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स

गौतल अडानी कहा कि जब पोर्ट और लॉजिस्टिक्स मजबूत होते हैं तो उद्योग आते हैं. उद्योगों से ऊर्जा की मांग बढ़ती है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और आखिरकार युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के अवसर खुलते हैं.

विकास के साथ विरासत का संरक्षण

गौतम अडानी ने जोर देकर कहा कि प्रगति केवल सड़कों की लंबाई या निवेश की रकम से नहीं नापी जा सकती, बल्कि संस्कृति और पहचान की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है. इसी सोच के तहत अडानी समूह बंगाल की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में भी हाथ बंटाएगा.

भाषण के अंत में उन्होंने एक स्वरचित हिंदी कविता की पंक्तियों के साथ बंगाल के गौरव को नमन किया और 'जॉय बांग्ला' व 'जय हिंद' के नारों के साथ अपना संबोधन समाप्त किया. कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ और उद्योग जगत की हस्तियां उपस्थित थीं.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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