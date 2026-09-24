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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: क्या लेवल 8 के कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 1.52 लाख होगी?

8th Pay Commission: क्या लेवल 8 के कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 1.52 लाख होगी?

8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या क्या लेवल-8 कर्मचारियों की सैलरी 1.52 लाख रुपये महीना हो जाएगी? आइये समझते हैं फिटमेंट फैक्टर, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी का पूरा गणित.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Sep 2026 10:33 PM (IST)
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8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नई सैलरी कितनी बढ़ सकती है. हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है कि लेवल 8 के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 1.52 लाख रुपए महीना तक पहुंच सकती है. अब लोग ये जानने के लिए परेशान हैं कि क्या सचमें सैलरी 1.52 लाख प्रति महीना होने वाली है.

दरअसल, ये आंकड़ा अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और परिवहन भत्ता को जोड़कर निकाले गए एक अनुमान पर है. 8वें वेतन आयोग ने अभी न तो फिटमेंट फैक्टर तय किया है और न ही नई सैलरी का कोई फॉर्मूला तय किया है.  

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1.52 लाख कहां से आया?
सैलरी कैलकुलेशन के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और उस समय महंगाई भत्ता करीब 66% तक पहुंच जाता है, तो लेवल 8 के कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी 1.51 से 1.52 लाख रुपए महीना तक हो सकती है. 

7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
फिटमेंट फैक्टर से पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है. जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नया बेसिक तय किया गया था. हालांकि, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा ये अभी तय नहीं हुआ है. 

बेसिक और ग्रॉस सैलरी में क्या फर्क होता है?
कई लोगों को लगता है कि अगर बेसिक सैलरी 2.57 गुना हो गई तो पूरी सैलरी ही बढ़ जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. ग्रॉस सैलरी में सिर्फ बेसिक नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और परिवहन भत्ता भी शामिल होता है.

यही कारण है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर होने के बावजूद औसतन ग्रॉस सैलरी 14% बढ़ा था. तब समय महंगाई भत्ता भी काफी ज्यादा था. 

कितना होगा महंगाई भत्ता?
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के दूसरे हिस्से में लागू होती हैं, तो महंगाई भत्ता करीब 66% तक पहुंच जाएगा. बस इसी बेसिस पर कैलकुलेशन की जा रही है. यानी महंगाई भत्ता जितना ज्यादा होगा, नई सैलरी का हिसाब- किताब भी उतना ही बदलेगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 24 Sep 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Fitment Factor
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