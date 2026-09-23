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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एरियर के मिलेंगे 18 लाख रुपए

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एरियर के मिलेंगे 18 लाख रुपए

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी ही बेसब्री से है. इसी बीच बातें चल रही हैं कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा. जिसके हिसाब से जानते हैं कितना एरियर्स मिलेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़ी ही बेसब्री ले इंतजार है. कर्मचारियों की कई सारी मांगे हैं और अब अंत में यही देखना होगा कि उनकी कितनी मांगे मानी जाती हैं और कितनी नहीं. इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में यदि कुछ है तो वो है फिटमेंट फैक्टर. क्योंकि इसी के जरिए बेसिक सैलरी, DA और एरियर्स तय किया जाता है.

हालांकि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा इस पर कोई अपडेट नहीं आया है. लेकिन कई कर्मचारी संघों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया जाए. लेकिन यदि ये मांग मान ली जाती है तो इसके मुताबिक लेवल 8 के कर्मचारियों को कितना एरियर्स मिलेगा?

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कितना बनेगा लेवल-8 कर्मचारियों का एरियर?
यदि एरियर कैल्कुलेटर में चेक करें तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर से लेवल 8 के केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 18 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है. वो ऐसे कि, रिपोर्ट लागू होने में यदि 20-24 महीने का वक्त लगता है तो मौजूदा 47,600 की बेसिक सैलरी बढ़कर 1,22,332 रुपये हो जाएगी. इन-हैंड सैलरी 74,732 रुपये होगी. अगर इसे लागू करने में 24 महीने का समय लगता है तो एरियर अपने आप 17,93,568 रुपये का बन जाएगा.

अलग- अलग फिटमेंट फैक्टर पर कितना एरियर मिलेगा?

फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा एरियर
2.15 13,13,760 रुपये 
2.28 14,62,272 रुपये

क्या होता है एरियर?
एरियर वो रुका हुआ पैसा होता है जो किसी भी कारण से आने में देरी हो जाती है. इस देरी के कारण वो पैसा सारा एक साथ कर्मतारी के खाते में आ जाता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग में जितनी देरी होगी एरियर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा.

बैठकों का दौर है जारी
बता दें कि 8वें वेतन आयोग की फिलहाल बैठकें चल रही हैं. सितंबर में जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी के साथ-साथ चंडीगढ़ में आयोग ने कुछ अहम बैठकें की हैं. तो वहीं अब अक्टूबर में भी कई अपनी अहम बैठकें होंगी. आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था, जिसके बाद सरकार ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया था. जिसके तहत मई 2027 तक आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है. फिलहाल बैठकों का दौर अभी जारी है और सभी को इन रिपोर्ट्स क बेसब्री से इंतजार है.

ये भी पढ़ें: पटना का टिकट 14000 के पार, हवाई किराया 3 गुना महंगा, सरकारी दखल की मांग

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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8th Pay Commission Fitment Factor
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