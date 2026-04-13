हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इन शहरों में मीटिंग का शेड्यूल जारी, 1.80 लाख की मंथली सैलरी पर वैकेंसी भी निकाली

8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इन शहरों में मीटिंग का शेड्यूल जारी, 1.80 लाख की मंथली सैलरी पर वैकेंसी भी निकाली

8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी और भत्तों पर फैसला लेने के लिए आयोग आने वाले महीनों में कर्मचारी संगठनों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 13 Apr 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. इसके लिए ड्राफ्टिंग और कंसल्टेशन के प्रॉसेस को रफ्तार देते हुए कई अहम बैठकें शेड्यूल की गई हैं. 8वां वेतन आयोग इस महीने और अगले महीने नई दिल्ली और पुणे में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करने जा रहा है. इसमें कर्मचारी यूनियनों, एसोसिएशनों और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के साथ तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद कमीशन मुंबई सहित दूसरे राज्यों का रूख करेगा. 

बैठकों में हिस्सा लेने के लिए किसी भी एसोसिएशन को पहले 8वें पे कमीशन के साथ अपॉइंटमेंट लेना होगा. साथ ही पे कमीशन से जुड़े सुझावों का एक मेमोरेंडम जमा करना होगा. मीटिंग के लिए वेतन आयोग की तरफ से भी स्टेकहोल्डर्स से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं. इसी के साथ कमीशन ने कंसल्टेंट्स के लिए 20 वैकेंसी भी निकाली है. यह एक फुल-टाइम जॉब होगी, जिसके लिए  1.80 लाख रुपये तक की मंथली सैलरी रखी गई है. पार्ट-टाइम रोल (महीने में 6 दिन और महीने में 12 दिन) के लिए भी ऑप्शन हैं. 

कब-कब और कहां होंगी बैठकें?

कर्मचारी संगठनों और स्टेकहोल्डर्स के साथ सीधे संवाद के लिए बैठकोंं का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है:-

  • 28,29 और 30 अप्रैल को नई दिल्ली में बैठक होगी.
  • 4-5 मई को आयोग पुणे में बैठक करेगा.  

बैठक का मकसद

कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.25 करने और न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 41000-51480 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. बैठक में इन सभी विषयों पर ही चर्चा होगा.बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल पोर्टल 8cpc.gov.in या Innovate India (MyGov) पर जाएं. यहां ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा करें.इसके लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल, 2026 है. मेमोरेंडम जमा करने के बाद आपको बैठक में हिस्सा लेने के लिए ईमेल भेजकर अपॉइंटमेंट भी लेना होगा. 

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग का गणित: लागू होने के बाद 'टेक-होम' सैलरी होगी दमदार, महंगाई भत्ते पर बड़ी अपडेट 

Published at : 13 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Pay Commission News Update On 8th Pay Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इन शहरों में मीटिंग का शेड्यूल जारी, 1.80 लाख की मंथली सैलरी पर वैकेंसी भी निकाली
8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर! इन शहरों में मीटिंग का शेड्यूल जारी, 1.80 लाख की मंथली सैलरी पर वैकेंसी भी निकाली
बिजनेस
Gold-Silver Price: ऑल टाइम हाई से 1.96 लाख रुपये सस्ती हुई चांदी, सोने में भी 50000 की गिरावट; जानें आज कितनी है कीमत?
ऑल टाइम हाई से 1.96 लाख रुपये सस्ती हुई चांदी, सोने में भी 50000 की गिरावट; जानें आज कितनी है कीमत?
बिजनेस
8वें वेतन आयोग का गणित: लागू होने के बाद 'टेक-होम' सैलरी होगी दमदार, महंगाई भत्ते पर बड़ी अपडेट
8वें वेतन आयोग का गणित: लागू होने के बाद 'टेक-होम' सैलरी होगी दमदार, महंगाई भत्ते पर बड़ी अपडेट
बिजनेस
Share Market: होर्मुज की करेंगे नाकेबंदी! ट्रंप की नई धमकियों से सहमा शेयर बाजार, 1600 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स
होर्मुज की करेंगे नाकेबंदी! ट्रंप की नई धमकियों से सहमा शेयर बाजार, 1600 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात किए F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
PAK ने सऊदी में तैनात किए F-16 और JF-17, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया बड़ा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Phase 2 Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही
LIVE: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिक आक्रामक, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक, मंत्री बोले- राजनीति हो रही
बॉलीवुड
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना', पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना'
विश्व
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया पाकिस्तान में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका का ऐलान, होर्मुज पर करेगा नाकाबंदी, ईरान ने दी 'गणित' वाली धमकी!
PAK में बातचीत फेल होने के बाद US का ऐलान, होर्मुज पर करेगा नाकाबंदी, ईरान ने दी 'गणित' वाली धमकी!
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden: किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
हेल्थ
Autoimmune Disease Symptoms: थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget