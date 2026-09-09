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हिंदी न्यूज़बिजनेस30 साल बाद एक दिन में खुले 6 IPO, शेयर बाजार में मची हलचल, निवेशकों के पास कमाई के कई मौके

30 साल बाद एक दिन में खुले 6 IPO, शेयर बाजार में मची हलचल, निवेशकों के पास कमाई के कई मौके

आज का दिन भारतीय IPO बाजार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है. करीब 30 साल बाद एक ही दिन में 6 मेनबोर्ड IPO खुले हैं, जिससे बाजार में हलचल मच गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 11:12 AM (IST)
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भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 9 सितंबर को एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, जो करीब 30 साल बाद दोहराया गया है. आज एक ही दिन में 6 मेनबोर्ड IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं. इससे पहले 14 अक्टूबर 1996 को एक दिन में 6 IPO खुले थे. यानी करीब तीन दशक बाद भारतीय प्राइमरी मार्केट में एक साथ इतने IPO दस्तक दे रहे हैं. अब एक ही दिन में 6 कंपनियों के IPO खुलने से निवेशकों के बीच भी काफी हलचल है. इन छह IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर करीब 4,509 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं.

कौन-कौन सी कंपनियां ले आईं IPO?

9 सितंबर को खुलने वाले इन 6 IPO में अलग- अलग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. इनमें Rentomojo, Asset Reconstruction Company (India), Manipal Payment & Identity Solutions, Steamhouse India, LCC Projects और Karamtara Engineering शामिल हैं.

इनमें रेंटोमोजो फर्नीचर और घरेलू सामान किराये पर देने वाले कारोबार से जुड़ी कंपनी है, जबकि बाकी कंपनियां फाइनेंस, पेमेंट, इंजीनियरिंग और दूसरे बिजनेस से जुड़ी हैं. यानी निवेशकों के पास एक साथ अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाने का ऑप्शन है.

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कितने करोड़ जुटाएंगी कंपनी?

इन 6 IPO के जरिए कंपनियां कुल करीब 4,509 करोड़ रुपये जुटाने वाली हैं. ये आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि 30 साल पहले जब एक दिन में 6 IPO खुले थे, तब कंपनियों ने मिलकर सिर्फ करीब 22 करोड़ रुपये जुटाए थे. यानी आज का IPO बाजार उस दौर के मुकाबले कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इसी अंतर से लगाया जा सकता है.

इस सप्ताह भी IPO बाजार काफी व्यस्त रहने वाला है. 7 से 11 सितंबर के बीच कुल 12 मेनबोर्ड IPO आने वाले हैं, जिनके जरिए करीब 7,180 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है.

कब बना था ऐसा ही रिकॉर्ड?
एक ही दिन में छह IPO खुलने का आखिरी मौका 14 अक्टूबर 1996 को आया था. इसके बाद इतने IPO एक साथ बाजार में नहीं आए. वहीं 28 अक्टूबर 1996 को एक दिन में 7 IPO बाजार में आए थे. ऐसे में 9 सितंबर 2026 का दिन भारतीय IPO बाजार के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

IPO बाजार में क्यों बढ़ी हलचल?
इस साल की शुरुआत में IPO बाजार की रफ्तार कुछ धीमी रही थी, लेकिन अब कंपनियों की ओर से फंड जुटाने की गतिविधियां तेज हुई हैं. बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने और कंपनियों के बेहतर बाजार माहौल का फायदा उठाने की कोशिश से IPO गतिविधियों में तेजी आई है. 9 सितंबर को खुलने वाले इन छह IPO का कुल आकार करीब 45.11 अरब रुपये है.

आने वाले दिनों में भी IPO बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है. खास तौर पर NSE का IPO निवेशकों के बीच काफी चर्चा में है. SEBI से मंजूरी मिलने के बाद NSE का IPO सितंबर के तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है. इसे देश के सबसे बड़े IPO में से एक माना जा रहा है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 09 Sep 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Stock Market IPO
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