देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर

देश में एलपीजी कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अप्रैल से अगस्त के बीच 62 लाख यानी 6.2 मिलियन घरेलू एलपीजी ग्राहक कम हो गए हैं. ऑयल मिनिस्ट्री के आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में देश में एक्टिव घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 33.39 करोड़ थी, जो सितंबर की शुरुआतब तक घटकर 32.77 करोड़ हो गई है.

खास बात ये है कि एलपीजी ग्राहकों की संख्या में ये गिरावट काफी समय के बाद देखने को मिली है. अब इसके पीछे क्या कारण है और एकाएक गैस कनेक्शन में कमी क्यों आ रही है इसके बारे में यहां डिटेल में जानते हैं.

कितने घटे एलपीजी ग्राहक?

भारत में पिछले कई साल से एलपीजी कनेक्शन लगातार बढ़ ही रहा था. साल 2015- 16 की शुरुआत में देश में करीब 14.86 करोड़ एक्टिव एलपीजी ग्राहक थे. फिर ये संख्या बढ़ते-बढ़ते 2027 की शुरुआत में 33.39 करोड़ तक पहुंच गई थी. यानी एलपीजी ग्राहकों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई थी.

लेकिन साल 2027 में पूरी तस्वीर एकदम ही बदल गई. अप्रैल से अगस्त के बीच एक्टिव ग्राहकों की संख्या 1 फीसदी तक कम हो गई है. बता दें कि अब तो सितंबर की शुरुआत में एलपीजी ग्राहक घटकर 32.77 करोड़ रह गए हैं.

क्या है कारण?

एलपीजी ग्राहकों की संख्या घटने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती है. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसने भी भारत की परेशानी बढ़ाई है. युद्ध से पहले भारत के एलपीजी आयात का 90 फीसदी हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता था. सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए एलपीजी कनेक्शन में कमी कर दी है.

ई- केवाईसी का भी हुआ असर?

एलपीजी कनेक्शन को चेक करने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ यानी 89.9 फीसदी एक्टिव घरेलू एलपीजी ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका था. जिनका नहीं हुआ उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में कह सकते हैं कि इसका भी कुछ असर गैस कनेक्शन और सप्लाई पर पड़ा है. वहीं, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले एलपीजी रिफिल को रेगुलेटेड कीमत पर बुक करने के लिए ये ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा.

उज्ज्वला योजना के ग्राहक कम हुए हैं क्या?

एलपीजी ग्राहकों में आई गिरावट का असर उज्ज्वला योजना पर भी दिखाई दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों की संख्या करीब 6 लाख घटकर अब सिर्फ 10.57 करोड़ रह गई है.

FY25 में भारत में एलपीजी की खपत करीब 3.13 करोड़ टन रही थी, जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1.28 करोड़ टन के आसपास था. ऐसे में मांग और घरेलू उत्पादन के बीच का अंतर आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है.

कैसे होगा रसोई का काम?

एलपीजी कनेक्शन को छोड़कर लोग पीएनजी की तरफ जा रहे हैं. कनेक्शन घटने की एक वजह पीएनजी भी हैं. जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा है, वहां सरकार और गैस कंपनियां लोगों को एलपीजी की जगह पाइप्ड गैस लेने को कह रही हैं.

इस वित्त वर्ष जुलाई तक करीब 6 लाख नए पीएनजी ग्राहक जुड़े, जिससे कुल पीएनजी ग्राहकों की संख्या 1.75 करोड़ तक पहुंच गई. हालांकि एलपीजी ग्राहकों में आई 62 लाख की गिरावट में पीएनजी पर शिफ्ट होने वाले ग्राहकों का हिस्सा करीब छठा हिस्सा ही है.

कहां ज्यादा घटे एलपीजी ग्राहक?

मीडिया आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के आखिर से लेकर सितंबर की शुरुआत के बीच दक्षिण भारत में एलपीजी ग्राहकों की संख्या सबसे ज्यादा कम हुई है. यहां ग्राहक करीब 26.3 लाख कम हुए हैं. इसके बाद पश्चिम भारत में 16.2 लाख और उत्तर भारत में 15 लाख ग्राहकों की कमी को नोटिस किया गया है. पूर्वी भारत में भी 3.4 लाख ग्राहक कम हुए हैं.

उत्तर भारत में अभी भी सबसे ज्यादा एलपीजी ग्राहक हैं. सितंबर की शुरुआत में उत्तर भारत में करीब 9.93 करोड़, दक्षिण भारत में 7.98 करोड़, पश्चिम भारत में 6.83 करोड़ और पूर्वी भारत में 6.75 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे.

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