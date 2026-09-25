गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदेशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर

देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर

भारत में अप्रैल से अगस्त के बीच 62 लाख एलपीजी ग्राहक कम हुए. जानिए एलपीजी कनेक्शन घटने की वजह क्या है, और पीएनजी कनेक्शन से इसपर कैसे असर पड़ रहा है. साथ ही समझेंगे कि ई केवाईसी से क्या फर्क पड़ा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Sep 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

देश में एलपीजी कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अप्रैल से अगस्त के बीच 62 लाख यानी 6.2 मिलियन घरेलू एलपीजी ग्राहक कम हो गए हैं. ऑयल मिनिस्ट्री के आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में देश में एक्टिव घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 33.39 करोड़ थी, जो सितंबर की शुरुआतब तक घटकर 32.77 करोड़ हो  गई है.

खास बात ये है कि एलपीजी ग्राहकों की संख्या में ये गिरावट काफी समय के बाद देखने को मिली है. अब इसके पीछे क्या कारण है और एकाएक गैस कनेक्शन में कमी क्यों आ रही है इसके बारे में यहां डिटेल में जानते हैं.  

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बिजनेस
3 दिन की बैंक हड़ताल, अब सैलरी कब आएगी? जानिए किसे मिलेगी पहले और किसे करना होगा इंतजार
3 दिन की बैंक हड़ताल, अब सैलरी कब आएगी? जानिए किसे मिलेगी पहले और किसे करना होगा इंतजार
बिजनेस
पेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट
पेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट
बिजनेस
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम, ब्याज दर पर क्या होगा असर?
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम, ब्याज दर पर क्या होगा असर?

कितने घटे एलपीजी ग्राहक?

भारत में पिछले कई साल से एलपीजी कनेक्शन लगातार बढ़ ही रहा था. साल 2015- 16 की शुरुआत में देश में करीब 14.86 करोड़ एक्टिव एलपीजी ग्राहक थे. फिर ये संख्या बढ़ते-बढ़ते 2027 की शुरुआत में 33.39 करोड़ तक पहुंच गई थी. यानी एलपीजी ग्राहकों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई थी.

लेकिन साल 2027 में पूरी तस्वीर एकदम ही बदल गई. अप्रैल से अगस्त के बीच एक्टिव ग्राहकों की संख्या 1 फीसदी तक कम हो गई है. बता दें कि अब तो सितंबर की शुरुआत में एलपीजी ग्राहक घटकर 32.77 करोड़ रह गए हैं.

क्या है कारण?
एलपीजी ग्राहकों की संख्या घटने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती है. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसने भी भारत की परेशानी बढ़ाई है. युद्ध से पहले भारत के एलपीजी आयात का 90 फीसदी हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता था. सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए एलपीजी कनेक्शन में कमी कर दी है. 

ई- केवाईसी का भी हुआ असर?
एलपीजी कनेक्शन को चेक करने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ यानी 89.9 फीसदी एक्टिव घरेलू एलपीजी ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका था. जिनका नहीं हुआ उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.  ऐसे में कह सकते हैं कि इसका भी कुछ असर गैस कनेक्शन और सप्लाई पर पड़ा है. वहीं, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले एलपीजी रिफिल को रेगुलेटेड कीमत पर बुक करने के लिए ये ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. 

उज्ज्वला योजना के ग्राहक कम हुए हैं क्या?
एलपीजी ग्राहकों में आई गिरावट का असर उज्ज्वला योजना पर भी दिखाई दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों की संख्या करीब 6 लाख घटकर अब सिर्फ 10.57 करोड़ रह गई है. 

FY25 में भारत में एलपीजी की खपत करीब 3.13 करोड़ टन रही थी, जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1.28 करोड़ टन के आसपास था. ऐसे में मांग और घरेलू उत्पादन के बीच का अंतर आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है. 

कैसे होगा रसोई का काम?
एलपीजी कनेक्शन को छोड़कर लोग पीएनजी की तरफ जा रहे हैं. कनेक्शन घटने की एक वजह पीएनजी भी हैं. जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा है, वहां सरकार और गैस कंपनियां लोगों को एलपीजी की जगह पाइप्ड गैस लेने को कह रही हैं.

इस वित्त वर्ष जुलाई तक करीब 6 लाख नए पीएनजी ग्राहक जुड़े, जिससे कुल पीएनजी ग्राहकों की संख्या 1.75 करोड़ तक पहुंच गई. हालांकि एलपीजी ग्राहकों में आई 62 लाख की गिरावट में पीएनजी पर शिफ्ट होने वाले ग्राहकों का हिस्सा करीब छठा हिस्सा ही है. 

कहां ज्यादा घटे एलपीजी ग्राहक?
मीडिया आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के आखिर से लेकर सितंबर की शुरुआत के बीच दक्षिण भारत में एलपीजी ग्राहकों की संख्या सबसे ज्यादा कम हुई है. यहां ग्राहक करीब 26.3 लाख कम हुए हैं. इसके बाद पश्चिम भारत में 16.2 लाख और उत्तर भारत में 15 लाख ग्राहकों की कमी को नोटिस किया गया है. पूर्वी भारत में भी 3.4 लाख ग्राहक कम हुए हैं. 

उत्तर भारत में अभी भी सबसे ज्यादा एलपीजी ग्राहक हैं. सितंबर की शुरुआत में उत्तर भारत में करीब 9.93 करोड़, दक्षिण भारत में 7.98 करोड़, पश्चिम भारत में 6.83 करोड़ और पूर्वी भारत में 6.75 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे.

बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बिजनेस
3 दिन की बैंक हड़ताल, अब सैलरी कब आएगी? जानिए किसे मिलेगी पहले और किसे करना होगा इंतजार
3 दिन की बैंक हड़ताल, अब सैलरी कब आएगी? जानिए किसे मिलेगी पहले और किसे करना होगा इंतजार
बिजनेस
पेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट
पेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट
बिजनेस
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम, ब्याज दर पर क्या होगा असर?
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक FD के नियम, ब्याज दर पर क्या होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

National Film Awards 2026 में Kartik Aaryan, Mammootty, Yami Gautam समेत कई सितारे सम्मानित
Hunkkaar Interview: Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh, Raghubir Yadav & Karan D Kapadia Reveal Set Secrets
Anjali Arora ने Mata Sita के रोल, Trolling और Mahakavya Shri Ramayan Katha पर की खुलकर बात
Paritosh Tripathi की Wild Card Entry पर Buzz, Viral Post ने बढ़ाई Bigg Boss 20 की हलचल
Karan Johar बनाएंगे R.N. Kao की Biopic, 2028 में होगी फिल्म की Release
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget