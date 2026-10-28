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हिंदी न्यूज़बिजनेस3500 रुपये महीना SIP से बनाएं है 3 करोड़ का फंड, समझ लें रिटर्न का जादू

3500 रुपये महीना SIP से बनाएं है 3 करोड़ का फंड, समझ लें रिटर्न का जादू

अगर आप 25 साल की उम्र से 3,500 की मासिक SIP शुरू कर हर साल निवेश 10% बढ़ाते हैं, तो 12% अनुमानित रिटर्न पर 30 साल में करीब 3.09 करोड़ का फंड बन सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Oct 2026 03:27 PM (IST)
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आज के समय में हर कोई चाहता है कि अपनी कमाई का थोड़ा-स हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए बड़ी रकम जमा की जाए. लेकिन इसके लिए हर महीने मोटी रकम निवेश करना जरूरी नहीं है. अगर आप चोटी रकम से निवेश शुरू करते हैं और समय के साथ उसे बढ़ाते रहते हैं, तो लंबे समय में बाद फंड तैयार कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड की SIP भी इसी दिशा में एक अच्छा ऑप्शन है. 

SIP में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय तक निवेश जारी रखने पर कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है. अगर आप हर महीने 3,500 रुपए निवेश करते हैं और अपनी कमाई बढ़ने के साथ निवेश की रकम भी बढ़ाते हैं, तो करोड़ों रुपये का फंड बनाने का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद बन सकती है. हालांकि, इसके लिए मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

3500 रुपए महीने की SIP से कैसे बनेंगे 3 करोड़ रुपए?

अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 3,500 रुपए की SIP शुरू करते हैं और अगले 30 साल तक निवेश जारी रखते हैं, तो सालाना 10% स्टेप-अप और 12% अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर बड़ा फंड तैयार हो सकता है.

  • शुरुआती मासिक निवेश: 3,500 रुपए
  • निवेश की अवधि: 30 साल
  • अनुमानित सालाना रिटर्न: 12%
  • हर साल निवेश में बढ़ोतरी: 10%
  • अनुमानित कुल निवेश: करीब 69.09 लाख रुपए
  • अनुमानित रिटर्न: करीब 2.40 करोड़ रुपए 
  • अनुमानित कुल फंड: करीब 3.09 करोड़ रुपए 

इस तरीके में आपको हर साल अपनी मासिक SIP की रकम 10% बढ़ानी होगी. उदाहरण के तौर पर पहले साल आप हर महीने 3,500 रुपए निवेश करेंगे. दूसरे साल इसे बढ़ाकर 3,850 रुपए और तीसरे साल लगभग 4,235 रुपए करना होगा. इसी तरह हर साल निवेश बढ़ाते रहने से लंबे समय में बड़ा फंड तैयार हो सकता है.

SIP में स्टेप-अप करने का क्या है फायदा?

स्टेप-अप SIP का मतलब है कि आप हर साल अपनी निवेश की रकम में एक तय प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनकी सैलरी या कमाई समय के साथ बढ़ती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 28 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Monthly Sip SIP Investment Plan
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