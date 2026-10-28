3500 रुपये महीना SIP से बनाएं है 3 करोड़ का फंड, समझ लें रिटर्न का जादू

आज के समय में हर कोई चाहता है कि अपनी कमाई का थोड़ा-स हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए बड़ी रकम जमा की जाए. लेकिन इसके लिए हर महीने मोटी रकम निवेश करना जरूरी नहीं है. अगर आप चोटी रकम से निवेश शुरू करते हैं और समय के साथ उसे बढ़ाते रहते हैं, तो लंबे समय में बाद फंड तैयार कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड की SIP भी इसी दिशा में एक अच्छा ऑप्शन है.

SIP में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय तक निवेश जारी रखने पर कंपाउंडिंग का लाभ मिल सकता है. अगर आप हर महीने 3,500 रुपए निवेश करते हैं और अपनी कमाई बढ़ने के साथ निवेश की रकम भी बढ़ाते हैं, तो करोड़ों रुपये का फंड बनाने का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद बन सकती है. हालांकि, इसके लिए मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

3500 रुपए महीने की SIP से कैसे बनेंगे 3 करोड़ रुपए?

अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 3,500 रुपए की SIP शुरू करते हैं और अगले 30 साल तक निवेश जारी रखते हैं, तो सालाना 10% स्टेप-अप और 12% अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर बड़ा फंड तैयार हो सकता है.

शुरुआती मासिक निवेश: 3,500 रुपए

निवेश की अवधि: 30 साल

अनुमानित सालाना रिटर्न: 12%

हर साल निवेश में बढ़ोतरी: 10%

अनुमानित कुल निवेश: करीब 69.09 लाख रुपए

अनुमानित रिटर्न: करीब 2.40 करोड़ रुपए

अनुमानित कुल फंड: करीब 3.09 करोड़ रुपए

इस तरीके में आपको हर साल अपनी मासिक SIP की रकम 10% बढ़ानी होगी. उदाहरण के तौर पर पहले साल आप हर महीने 3,500 रुपए निवेश करेंगे. दूसरे साल इसे बढ़ाकर 3,850 रुपए और तीसरे साल लगभग 4,235 रुपए करना होगा. इसी तरह हर साल निवेश बढ़ाते रहने से लंबे समय में बड़ा फंड तैयार हो सकता है.

SIP में स्टेप-अप करने का क्या है फायदा?

स्टेप-अप SIP का मतलब है कि आप हर साल अपनी निवेश की रकम में एक तय प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनकी सैलरी या कमाई समय के साथ बढ़ती है.

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