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हिंदी न्यूज़बिजनेस300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम

300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल भारत और ऑस्ट्रिया के जरूरत के सामानों की कीमतों की तुलना कर रहे हैं. दोनों देशों के दामों में अंतर जानकर हैरान रह जाएंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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आज की बढ़ती महंगाई ने हर व्यक्ति को परेशान कर दिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रिया के रोजमर्रा के खर्च की तुलना की जा रही है. वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. वीडियो में टमाटम, पानी की बोतल से लेकर हेयर कट और अन्य चीजों के दाम की तुलना की गई है. 

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक कपल नजर आ रहा है, जो अलग-अलग जरूरी सामान और सेवाओं के दाम बता रहा है. भारत और ऑस्ट्रिया के दाम जानकर कई यूजर हैरान रह गए हैं. अब जानते हैं कि किन चीजों की कितनी कीमत बताई गई है.

 
 
 
 
 
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टमाटर कितने रुपये किलो हैं?

सबसे पहले टमाटर के दाम बताए गए है. ऑस्ट्रिया में 1 किलो टमाटर के दाम 300 रुपये बताए गए हैं वहीं, भारत में 1 किलो टमाटर के दाम लगभग 40 रुपये किलो बताए.

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पानी की बोतल के क्या हैं दाम?

आगे वीडियो में 1 लीटर पानी की बोतल के दाम बताए गए हैं. ऑस्ट्रिया में इसकी कीमत 150 रुपये है, वहीं भारत में 15 से 20 रुपये बताई गई है.

हेयर कट के दाम सुनकर रह जाएंगे दंग

वीडियो में आगे हेयर कट के दाम बताए गए हैं, जिसे जानकर तो हर कोई चौंक गया है. ऑस्ट्रिया में पुरुषों के हेयरकट की कीमत लगभग 3000 रुपये बताई है और वहीं भारत में पुरुषों के बाल कटवाने का खर्च 200 से 300 बताया गया है.

1 घंटे उबर राइन की कितनी कीमत? 

ऑस्ट्रिया में एक घंटे की उबर राइड का खर्च 5000 रुपये बताया गया, वहीं भारत में 1 घंटे के लिए 500 से 600 रुपये का खर्च वीडियो में बताया गया है.

मेड की फीस कितनी होगी?

वीडियो में ऑस्ट्रिया में एक घंटे के लिए मेड की फीस लगभग 1500 रुपये बताई, जबकि भारत में इसके लिए 150 से 200 रुपये प्रति घंटे बताया. 

वीडियो पर लोगों की आई प्रतिक्रियाएं

वीडियो को देखने के बाद कई लोग ऑस्ट्रिया के दाम जानकर हैरान हो गए. कुछ यूजर ने हेयरकट के लिए 20 रुपये से लेकर 100 रुपये का रेट बताया. वहीं कुछ यूजर ने कहा कि 50 रुपये में हेयर कट हो जाता है तो वहीं कुछ ने सवाल किया कि ऑस्ट्रिया में लोगों की सैलरी कितनी होती है? वहीं काफी लोग तो मेड की फीस जानकर ही चौंक गए. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
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