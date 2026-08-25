300 kg टमाटर और 3000 का हेयर कट, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय कपल ने बताए वहां के दाम

आज की बढ़ती महंगाई ने हर व्यक्ति को परेशान कर दिया है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रिया के रोजमर्रा के खर्च की तुलना की जा रही है. वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. वीडियो में टमाटम, पानी की बोतल से लेकर हेयर कट और अन्य चीजों के दाम की तुलना की गई है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक कपल नजर आ रहा है, जो अलग-अलग जरूरी सामान और सेवाओं के दाम बता रहा है. भारत और ऑस्ट्रिया के दाम जानकर कई यूजर हैरान रह गए हैं. अब जानते हैं कि किन चीजों की कितनी कीमत बताई गई है.

View this post on Instagram A post shared by vinayak.katrin (@vinayak.katrin)

टमाटर कितने रुपये किलो हैं?

सबसे पहले टमाटर के दाम बताए गए है. ऑस्ट्रिया में 1 किलो टमाटर के दाम 300 रुपये बताए गए हैं वहीं, भारत में 1 किलो टमाटर के दाम लगभग 40 रुपये किलो बताए.

1 किलो सीएनजी कितने का है? जानें दिल्ली-बिहार समेत हर राज्य में कितनी हुई कीमत

पानी की बोतल के क्या हैं दाम?

आगे वीडियो में 1 लीटर पानी की बोतल के दाम बताए गए हैं. ऑस्ट्रिया में इसकी कीमत 150 रुपये है, वहीं भारत में 15 से 20 रुपये बताई गई है.

हेयर कट के दाम सुनकर रह जाएंगे दंग

वीडियो में आगे हेयर कट के दाम बताए गए हैं, जिसे जानकर तो हर कोई चौंक गया है. ऑस्ट्रिया में पुरुषों के हेयरकट की कीमत लगभग 3000 रुपये बताई है और वहीं भारत में पुरुषों के बाल कटवाने का खर्च 200 से 300 बताया गया है.

1 घंटे उबर राइन की कितनी कीमत?

ऑस्ट्रिया में एक घंटे की उबर राइड का खर्च 5000 रुपये बताया गया, वहीं भारत में 1 घंटे के लिए 500 से 600 रुपये का खर्च वीडियो में बताया गया है.

मेड की फीस कितनी होगी?

वीडियो में ऑस्ट्रिया में एक घंटे के लिए मेड की फीस लगभग 1500 रुपये बताई, जबकि भारत में इसके लिए 150 से 200 रुपये प्रति घंटे बताया.

वीडियो पर लोगों की आई प्रतिक्रियाएं

वीडियो को देखने के बाद कई लोग ऑस्ट्रिया के दाम जानकर हैरान हो गए. कुछ यूजर ने हेयरकट के लिए 20 रुपये से लेकर 100 रुपये का रेट बताया. वहीं कुछ यूजर ने कहा कि 50 रुपये में हेयर कट हो जाता है तो वहीं कुछ ने सवाल किया कि ऑस्ट्रिया में लोगों की सैलरी कितनी होती है? वहीं काफी लोग तो मेड की फीस जानकर ही चौंक गए.

ईरान में कितने में बिक रहा 1 लीटर पेट्रोल? रेट कर देंगे हैरान