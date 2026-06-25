Strait of Hormuz: बीते कुछ ही महीनों में भारत और इसकी जनता ने तेल और गैस की काफी किल्लत देखी है. ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी से चले युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक था, जिसकी वजह से कच्चे तेल और गैस की आवाजाही रुकी हुई थी. हालांकि अब युद्ध विराम हो गया है, जिसके बाद होर्मुज से भारत के लिए तेल और गैस से भरे जहाज रवाना हो गए हैं.

नहीं होगी तेल और गैस की किल्लत

दरअसल तेल और गैस से भरे भारत आने वाले 30 जहाज अब तक सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुके हैं. ये भारत के लिए एक अच्छी खुशी की खबर है. इसके बाद अब भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी, हो सकता है कि इससे इनके दामों में भी थोड़ी कमी आए. टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो 26 अन्य जहाज अभी भी इस जरूरी समुद्री मार्ग से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं.

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क्या बताया शिपिंग मंत्रालय ने?

TOI के साथ बातचीत में शिपिंग मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि, होर्मुज पार कर चुके 30 जहाजों में से करीब आधे LPG और LNG लेकर आ रहे थे. इसके अलावा 8 जहाज बल्क माल और 7 जहाज कच्चा तेल लेकर चल रहे थे. रिपोर्ट्स की मानें तो 1 मार्च से 17 जून के बीच 19 जहाजों ने ये रास्ता पार किया था. वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच समझौता (MoU) होने के बाद 11 और जहाज सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने के संकेत मिले हैं.

26 जहाज हैं लाइन में

30 जहाज रवाना हो चुके हैं तो वहीं 26 जहाज ऐसे भी हैं जो अभी भी फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं. इनमें 3 जहाज ऊर्जा संबंधी सामान, 10 जहाज फर्टिलाइजर और 13 जहाज और भी अलग तरह का सामान लेकर चल रहे हैं.

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भारत के लिए जरूरी है तेल और गैस

भारत में तेल और गैस की किल्लतों और बढ़ते दाम को देखते हुए इन जहाजों का आना राहत की बात है. भारत को इस समय इसकी काफी जरूरत भी थी. हो सकता है अब देस में तेल गैस का भरपूर भंडार हो जाए और इससे बढ़े हुए दाम भी घट जाए. ऐसा करने से आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार भी घट जाएगी.