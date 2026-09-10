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हिंदी न्यूज़बिजनेस5 साल में जब डब्बा बनेगा iPhone फोल्ड! 3 लाख म्यूचुअल फंड में कितना कमाकर देंगे?

5 साल में जब डब्बा बनेगा iPhone फोल्ड! 3 लाख म्यूचुअल फंड में कितना कमाकर देंगे?

आईफोन फोल्ड को लेकर लोगों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत ढाई लाख रुपये से भी अधिक रखी गई है. इतने ही पैसे का सही निवेश आपको मालामाल बना सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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  • ऐप्पल ने iPhone Duo फोल्डेबल फोन, सबसे महंगा, लॉन्च किया.
  • यह 2,99,900 रुपये का फोन 16 अक्टूबर से बुक होगा.
  • iPhone 18 Pro/Max 2nm प्रोसेसर संग शक्तिशाली फीचर्स के साथ.
  • आईफोन की कीमत को म्यूचुअल फंड निवेश से तुलना की गई.

ऐप्पल ने आज ‘सरप्राइज एंड शाइन’ इवेंट 2026 में अपने 13 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. इसमें iPhone Duo से लेकर iPhone 18 Pro और 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 शामिल रहे. हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान  iPhone Duo ने खींचा. यह एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन है, जिसे ओपन करने पर इसकी स्क्रीन साइज बढ़कर 7.6 इंच की हो जाती है.

यह Apple के इतिहास का सबसे बड़ा डिजाइन चेंज है. फोन को फोल्ड करने के लिए यह काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा आईफोन बनाता है. भारत में 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को शाम 5:30 बजे से इसकी बुकिंग Apple India Store पर शुरू हो जाएगी और इसके ठीक एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) से यह स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा और इसके प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों तक इसकी डिलीवरी पहुंचा दी जाएगी. 

ये दोनों स्मार्टफोन्स भी शानदार

ऐप्पल ने आज 2026 की अपनी फ्लैगशिप सीरीज के तहत दो और प्रीमियम स्मार्टफोन्स- iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी लॉन्च किए हैं. ये दोनों ही मॉडल्स दुनिया के पहले 2nm (नैनोमीटर) आर्किटेक्चर पर बेस्ड और A20 Pro प्रोसेसर से लैस हैं. यानी कि पिछले आईफोन्स के मुकाबले यह चिप 35% तक बेहतर ग्राफिक्स और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देती है. इनकी परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड है कि भारी गेमिंग हो या 4K/8K की वीडियो एडिटिंग और एडवांस AI (Apple Intelligence) फीचर्स इस पर बिना गर्म हुए बेहद स्मूथ चलते हैं. iPhone 18 Pro की कीमत 1,64,900 (256GB) रखी गई है और iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,79,900 रुपये है. 

इतना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाए तो?

अब अगर iPhone Duo की जगह आप 2,99,900 रुपये किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एकमुश्त (Lumpsum) निवेश करते हैं, तो 5 साल में यह आपको 2,28,626 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाकर दे सकता है. लॉन्ग टर्म भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए सालाना औसत रिटर्न 12% मानकर चलें, तो चक्रवृद्धि ब्याज (Compounding) के जादू से 5 साल में आपका पैसा काफी बढ़ जाएगा.

5 साल के निवेश का पूरा हिसाब-किताब

आपका मूल निवेश (Principal Amount): 2,99,900 रुपये

5 साल में कमाया गया शुद्ध मुनाफा (Net Profit):2,28,626 रुपये

5 साल बाद आपके फंड की कुल वैल्यू (Total Value): 5,28,526 रुपये

साल-दर-साल कैसे बढ़ेगा पैसा?

म्यूचुअल फंड पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल आपके बढ़े हुए पैसों पर 12% का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा. एक साल में आपका 2,99,900 रुपये का शुरुआती निवेश 12% रिटर्न के हिसाब से (2,99,900 का 12% = 35,988 रुपये) 3,35,888 रुपये हो जाएगा. दूसरे साल में 3,35,888 की इसी बढ़ी हुई रकम पर 12% इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो दो साल बाद आपके मूल निवेश की कुल वैल्यू 3,35,888 + 40,306 = 3,76,194 हो जाएगा क्योंकि 3,35,888 पर 12% ब्याज जुड़ने पर 40,306 रुपये बनेंगे. 

5 साल का पूरा ब्रेकअप


5 साल में जब डब्बा बनेगा iPhone फोल्ड! 3 लाख म्यूचुअल फंड में कितना कमाकर देंगे?

18 Pro और 18 Pro Max कितना कराएंगे मुनाफा?

इसी तरह से अगर आप iPhone 18 Pro की कीमत यानी 1,64,900 को आईफोन खरीदने के बजाय किसी म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए लगाते हैं, सालाना 12% रिटर्न के हिसाब से आपका कुल पैसा बढ़कर 2,90,611 हो जाएगा. यानी कि बिना कुछ किए 1,25,711 का शुद्ध मुनाफा. 

ऐसे ही अगर आप iPhone 18 Pro Max की कीमत यानी 1,79,900 को म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो सालाना 12% रिटर्न के हिसाब से आपके फंड की वैल्यू बढ़कर 3,17,046 हो जाएगी. इसका मतलब है कि 5 साल में आपको घर बैठे 1,37,146 का शुद्ध मुनाफा मिलेगा.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 02:41 PM (IST)
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