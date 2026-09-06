मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर, मिलेंगे 3000 रुपये; यहां सरकार ने लिया बड़ा फैसला
सरकार की इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें बिना किसी आय सीमा के हर परिवार को मुफ्त 3 सिलेंडर के लिए सरकार की तरफ से 3000 रुपये बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे.
- आवेदन ग्राम पंचायत, पालिका या MLA कार्यालय में करें.
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में पात्र लाभार्थियों को तीन LPG सिलेंडरों का खर्च उठाने के लिए हर साल 3,000 रुपये मिलेंगे. यानी कि गोवा सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'गोवा उज्ज्वला योजना 2026' को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को सालाना 3 घरेलू LPG सिलेंडरों या PNG के खर्च के बराबर 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे का हिस्सा थी। सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हर साल तीन LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.
अकाउंट में कब ट्रांसफर होंगे पैसे?
लाभार्थियों को 9 सितंबर से उनके बैंक अकाउंट में सालाना 3000 रुपये मिलने लगेंगे. सरकार की इस योजना का मकसद साल भर में तीन LPG सिलेंडर का खर्च उठाना है। सरकार सिलेंडर अलग से देने के बजाय, यह रकम सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी. सीएम ने कहा कि जो निवासी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे, उन्हें उनके बैंक खातों में यह रकम मिलनी शुरू हो जाएगी.
कैसे करेंगे अप्लाई?
गोवा की इस मुफ्त एलपीजी/पीएनजी सिलेंडर योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया रखी है. आप नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:-
- सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका (Municipality) दफ्तर या अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक (MLA) कार्यालय में जाएं. वहां से योजना का आधिकारिक आवेदन फॉर्म मुफ्त में प्राप्त करें.
- अब फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां जैसे- आवेदक का नाम, आधार नंबर, गैस उपभोक्ता नंबर (Consumer Number), गैस एजेंसी का नाम और बैंक खाता विवरण (जिसमें 3000 रुपये आने हैं) को बिल्कुल सही-सही भरें.
- अब अपने पास गैस/पीएनजी कनेक्शन की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर आईडी (EPIC Card) की जेरॉक्स कॉपी तैयार रखें.
- भरे हुए फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें. फिर इसे वापस उसी पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में काउंटर पर जमा कर दें. जमा करने के बाद वहां से Acknowledgment Slip लेना न भूलें.
किन्हें अप्लाई करने की छूट?
स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई इनकम लिमिट नहीं है. यानी कि सामान्य और ओपन कैटेगरी के परिवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना का लाभ सिर्फ एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को ही नहीं, बल्कि घरेलू पाइप नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का उपयोग करने वाले परिवारों को भी मिलेगा. ध्यान रहे कि परिवार में भले ही एक से अधिक गैस कनेक्शन हों, लेकिन योजना का लाभ प्रति परिवार केवल एक ही गैस कनेक्शन पर दिया जाएगा. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी स्कीम से बाहर नही रखा है.
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