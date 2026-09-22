Real Estate: 2 BHK का दौर भी खत्म? क्यों अचानक बढ़ गई 3-BHK फ्लैट्स की दीवानगी

अब घर खरीदने का सपना सिर्फ बजट और जगह तक ही सिमित नहीं रह गया है. आजकल के खरीदार सिर्फ घर ही नहीं, उससे जुड़ी बेहतर सुविधाएं और खुद के भविष्य में आने वाली जरूरतों को भी ध्यान में रख रहें हैं. इसी कि वजह से देश-भर में 3BHK के फ्लेट या घरों कि मांग काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है.

ANAROCK के H1 2026 consumer sentiment survey में खुलासा हुआ है कि 3BHK फ्लैट्स को सबसे ज्यादा पसंदीदा विकल्प माना जा रहा है. इस सर्वे में 8320 लोगों को शामिल किया गया था.

48 प्रतिशत लोगों की पंसद बने 3BHK



सर्वे के अनुसार 48 प्रतिशत लोगों की पंसद 3BHK है. वहीं दूसरी तरफ 38 प्रतिशत लोगों कि मांग 2BHK के घरों की है. 4BHK और उससे भी बड़े घरों की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे घरों कि मांग करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत पहुंच गई है, जो कि साल 2024 में 3 प्रतिशत हुआ करती थी.



अलग-अलग शहरों के हिसाब से भी 3BHK कि मांग में अंतर देखने को मिल रहा है. सर्वे के आधार पर अहमदाबाद में करीब 57 प्रतिशत लोगों कि मांग 3BHK दर्ज कि गई है. चेन्नई और दिल्ली जैसी जगह पर भी यह आंकड़ा 53 प्रतिशत रहा, जबकि हैदराबाद में इसका आंकड़ा 52 प्रतिशत पहुंचा.

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90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का बजट



सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि बड़े घरों कि तेजी से बढ़ती मांग के चलते खरीददारों के बजट पर भी असर दिखाई दे रहा है. 34 प्रतिशत लोगों ने 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक कि कीमत वाले घरों को पसंद किया है. वहीं दूसरी ओर 27 प्रतिशत खरीदार 1.5 करोड़ रुपयों से भी अधिक कीमत वाली प्रॅापर्टी कि ओर देख रहे हैं. इससे एक चीज साबित होती है कि आजकल के खरीदार केवल कम कीमत वाला घर लेने कि बजाय ज्यादा जगह और अधिक बेहतर सुविधाओं के लिए अपना बजट बढ़ाने पर विचार कर रहें हैं.



मंहगी प्रॅापर्टी के बावजूद खरीददारों का फैसला कायम

जिस तरीके से प्रॅापर्टी कि मांग बढ़ रही है, उसी के साथ उनकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 65 प्रर्तिशत खरीददारों ने इस बढ़ती कीमत पर अपनी परेशानी जाहिर कि है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग घर खरीदने का विचार पूरी तरह छोड़ दे रहे हैं. कुछ खरीदार खरीदारी टालने या शहर के बाहरी इलाकों में कम कीमत वाली प्रॉपर्टी तलाशने का विकल्प चुन रहे हैं.

निवेश के लिए भी रियल एस्टेट पर भरोसा

सर्वे में 60 प्रतिशत लोगों ने रियल एस्टेट को निवेश के लिए पसंदीदा विकल्प बताया. इसके मुकाबले 20 प्रतिशत ने शेयर बाजार, 11 प्रतिशत ने सोना और 9 प्रतिशत ने फिक्स्ड डिपॉजिट को चुना. वहीं 68 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनका घर खरीदने का मुख्य उद्देश्य खुद रहना है.

कुल मिलाकर, भारतीय होमबायर्स अब छोटे घर की बजाय ज्यादा स्पेस, बेहतर क्वालिटी और भविष्य की जरूरतों को महत्व दे रहे हैं. इसी बदलाव के चलते 3 BHK घरों की मांग मजबूत हुई है.

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