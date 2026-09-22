गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: 2 BHK का दौर भी खत्म? क्यों अचानक बढ़ गई 3-BHK फ्लैट्स की दीवानगी

Real Estate: 2 BHK का दौर भी खत्म? क्यों अचानक बढ़ गई 3-BHK फ्लैट्स की दीवानगी

भारतीय होमबायर्स में 3 BHK घरों की मांग बढ़ी है. सर्वे में 48% लोगों ने इसे पसंद किया. 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपये का बजट सबसे पसंदीदा रहा, जबकि अधिक जगह और सुविधाएं अहम वजह बनीं.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 22 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

अब घर खरीदने का सपना सिर्फ बजट और जगह तक ही सिमित नहीं रह गया है. आजकल के खरीदार सिर्फ घर ही नहीं, उससे जुड़ी बेहतर सुविधाएं और खुद के भविष्य में आने वाली जरूरतों को भी ध्यान में रख रहें हैं. इसी कि वजह से देश-भर में 3BHK के फ्लेट या घरों कि मांग काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है.

ANAROCK के H1 2026 consumer sentiment survey में खुलासा हुआ है कि 3BHK फ्लैट्स को सबसे ज्यादा पसंदीदा विकल्प माना जा रहा है. इस सर्वे में 8320 लोगों को शामिल किया गया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचा सोना, 24 से लेकर 18 कैरेट तक के बढ़ गए रेट
डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचा सोना, 24 से लेकर 18 कैरेट तक के बढ़ गए रेट
बिजनेस
PAN कार्ड पर CBDT का नया नियम जारी, लेन देन से पहले हो जाएं अलर्ट
PAN कार्ड पर CBDT का नया नियम जारी, लेन देन से पहले हो जाएं अलर्ट
बिजनेस
छठ-दीवाली से पहले एक और झटका! 7-8% महंगा हो सकता है खाने का तेल
छठ-दीवाली से पहले एक और झटका! 7-8% महंगा हो सकता है खाने का तेल
बिजनेस
23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान
23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान

48 प्रतिशत लोगों की पंसद बने 3BHK 

सर्वे के अनुसार 48 प्रतिशत लोगों की पंसद 3BHK है. वहीं दूसरी तरफ 38 प्रतिशत लोगों कि मांग 2BHK के घरों की है. 4BHK और उससे भी बड़े घरों की मांग भी काफी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे घरों कि मांग करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत पहुंच गई है, जो कि साल 2024 में 3 प्रतिशत हुआ करती थी. 

अलग-अलग शहरों के हिसाब से भी 3BHK कि मांग में अंतर देखने को मिल रहा है. सर्वे के आधार पर अहमदाबाद में करीब 57 प्रतिशत लोगों कि मांग 3BHK दर्ज कि गई है. चेन्नई और दिल्ली जैसी जगह पर भी यह आंकड़ा 53 प्रतिशत रहा, जबकि हैदराबाद में इसका आंकड़ा 52 प्रतिशत पहुंचा. 

यह भी पढ़ें- छठ-दीवाली से पहले एक और झटका! 7-8% महंगा हो सकता है खाने का तेल

90  लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का बजट

सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि बड़े घरों कि तेजी से बढ़ती मांग के चलते खरीददारों के बजट पर भी असर दिखाई दे रहा है. 34 प्रतिशत लोगों ने 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक कि कीमत वाले घरों को पसंद किया है. वहीं दूसरी ओर 27 प्रतिशत खरीदार 1.5 करोड़ रुपयों से भी अधिक कीमत वाली प्रॅापर्टी कि ओर देख रहे हैं. इससे एक चीज साबित होती है कि आजकल के खरीदार केवल कम कीमत वाला घर लेने कि बजाय ज्यादा जगह और अधिक बेहतर सुविधाओं के लिए अपना बजट बढ़ाने पर विचार कर रहें हैं. 

मंहगी प्रॅापर्टी के बावजूद खरीददारों का फैसला कायम

जिस तरीके से प्रॅापर्टी कि मांग बढ़ रही है, उसी के साथ उनकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 65 प्रर्तिशत खरीददारों ने इस बढ़ती कीमत पर अपनी परेशानी जाहिर कि है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग घर खरीदने का विचार पूरी तरह छोड़ दे रहे हैं. कुछ खरीदार खरीदारी टालने या शहर के बाहरी इलाकों में कम कीमत वाली प्रॉपर्टी तलाशने का विकल्प चुन रहे हैं.

निवेश के लिए भी रियल एस्टेट पर भरोसा

सर्वे में 60 प्रतिशत लोगों ने रियल एस्टेट को निवेश के लिए पसंदीदा विकल्प बताया. इसके मुकाबले 20 प्रतिशत ने शेयर बाजार, 11 प्रतिशत ने सोना और 9 प्रतिशत ने फिक्स्ड डिपॉजिट को चुना. वहीं 68 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनका घर खरीदने का मुख्य उद्देश्य खुद रहना है.

कुल मिलाकर, भारतीय होमबायर्स अब छोटे घर की बजाय ज्यादा स्पेस, बेहतर क्वालिटी और भविष्य की जरूरतों को महत्व दे रहे हैं. इसी बदलाव के चलते 3 BHK घरों की मांग मजबूत हुई है.

यह भी पढ़ें- महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! इंटरनेशनल मार्केट में 50 महीने के हाई लेवल पर पहुंची कीमत

यह भी देखें-

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Real Estate 3bhk Flats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचा सोना, 24 से लेकर 18 कैरेट तक के बढ़ गए रेट
डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचा सोना, 24 से लेकर 18 कैरेट तक के बढ़ गए रेट
बिजनेस
PAN कार्ड पर CBDT का नया नियम जारी, लेन देन से पहले हो जाएं अलर्ट
PAN कार्ड पर CBDT का नया नियम जारी, लेन देन से पहले हो जाएं अलर्ट
बिजनेस
छठ-दीवाली से पहले एक और झटका! 7-8% महंगा हो सकता है खाने का तेल
छठ-दीवाली से पहले एक और झटका! 7-8% महंगा हो सकता है खाने का तेल
बिजनेस
23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान
23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
बिहार
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
Live: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget