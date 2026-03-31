Gold-Silver Price Today: मार्च के महीने की आखिरी तारीख को सोने की कीमत में बढ़त देखने को मिल रही है. आज 31 मार्च, मंगलवार को महावीर जयंती के मौके पर 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति ग्राम 103 रुपये का उछाल आया है. इसी के साथ कीमत 14,944 रुपये पर पहुंच गई है.

इसी तरह से पिछले सेशन के मुकाबले 95 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 22 कैरेट सोना 13,700 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है. बता दें कि बीते दो दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत में 122 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत में 110 रुपये का उछाल आया है.



कितनी बढ़ी 24 कैरेट की कीमत?

मंगलवार को 24 कैरेट वाले सेगमेंट में कीमत में प्रति ग्राम 103 रुपये की तेजी आई है. इसी के साथ अब 24 कैरेट का सोना 14,944 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह से 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कल के 1,18,728 रुपये से 824 रुपये की तेजी के साथ आज 1,19,552 रुपये पर पहुंच गई है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने में 1,030 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और कीमत 1,48,410 रुपये से बढ़कर 1,49,440 रुपये पर पहुंच गई है.

आज दिल्ली में कितनी है 22 कैरेट की कीमत?

दिल्ली में आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत कल के 13,605 रुपये से 95 रुपये बढ़कर 13,700 रुपये तक पहुंच गई है. इसी तरही से 8 ग्राम की कीमत 1,08,840 रुपये से 760 रुपये बढ़कर 1,09,600 रुपये और 10 ग्राम की कीमत 1,36,050 रुपये से 950 रुपये बढ़कर 1,37,000 रुपये पर पहुंच गई है.

18 कैरेट का क्या है हाल?

18 कैरेट वाले सोने की कीमत में कल के मुकाबले 78 रुपये का उछाल आया है. इसकी कीमत आज 11,134 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि कल कीमत 11,212 रुपये थी. इसी तरह से 8 ग्राम की कीमत 624 रुपये बढ़कर 89,072 से 89,696 रुपये हो गई है. 10 ग्राम की कीमत में 780 का इजाफा हुआ है और कीमत अब 1,11,340 रुपये से बढ़कर 1,12,120 रुपये पर पहुंच गई है.

चांदी की कितनी है कीमत?

मंगलवार को, 1 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर 250 रुपये हो गई, जो पिछले सत्र के 245 रुपये से 5 रुपये ज्यादा है. 8 ग्राम के लिए रेट बढ़कर 2,000 रुपये हो गई, जो पहले के 1,960 रुपये की तुलना में 40 रुपये की बढ़ोतरी को दर्शाता है. इसी तरह से मंगलवार को 10 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर 2,500 रुपये हो गई, जो कल के 2,450 रुपये से 50 रुपये ज्यादा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,000 रुपये थी, जिसमें कल के 24,500 रुपये से 500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

31 मार्च 2026 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,000 रुपये हो गई, जो 2,45,000 रुपये से 5,000 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी है. गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड के MD और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी ने कहा, "कम समय में सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है, लेकिन मोटे तौर पर ये एक दायरे में ही रहेंगे. इसकी वजह सुरक्षित निवेश (safe-haven) की मांग और आर्थिक चुनौतियों के बीच चल रही खींचतान है. भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई का जोखिम कीमतों को गिरने से रोकते हैं, जबकि मजबूत डॉलर और ज्यादा बॉन्ड यील्ड कीमतों में तेजी से बढ़ने से रोकता है."

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