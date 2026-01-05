2026 में मिल सकता है दमदार रिटर्न; ब्रोकरेज की रडार पर आए ये चुनिंदा शेयर, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Best Stocks to Buy 2026: निवेशक हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं, जो आने वाले समय में उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकें. साथ ही बाजार में दूसरे शेयरों से आगे निकलने की क्षमता रखते हो. इसी कड़ी में द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंटीक ब्रोकरेज ने 2026 के लिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर कवरेज शुरू करते हुए इन्हें खरीदने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का मानना है कि ये शेयर साल 2026 में कई लार्ज कैप स्टॉक्स से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. आइए जानते हैं, इन स्टॉक्स के बारे में....

1. Hitachi Energy India Ltd.

ब्रोकरेज फर्म ने एनर्जी सेक्टर की हिताची एनर्जी पर अपना दांव लगाया है और कंपनी शेयर खरीदने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का मानना है कि सरकार देश में बिजली ग्रिड को मजबूत करने और उसका दायरा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है.

इस काम में हिताची एनर्जी की अहम भूमिका है. इसी वजह से कंपनी की कमाई बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. फर्म के मुताबिक, कंपनी की प्रति शेयर आय FY26 में 225 रुपये, FY27 में 290 रुपये और FY28 में 472 रुपये तक बढ़ सकती है.

2. Coromandel International Ltd

ब्रोकरेज फर्म ने Coromandel International कंपनी शेयरों को अपने पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल किया है. कंपनी खाद, कीटनाशक और दूसरे अन्य प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है. फर्म के अनुसार, कंपनी शेयरों की आय में FY26 में 75 रुपए, FY27 में 98 रुपए FY28 में 110 रुपए प्रति शेयर बढ़ने का अनुमान है.

3. Max Healthcare Institute Ltd

भारत में अब ज्यादा लोग सुरक्षा पर फोकस करते हुए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसी ट्रेंड को देखते हुए ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी की प्रति शेयर आय में FY26 में करीब 3 रुपये, FY27 में 3 रुपये और FY28 में 4 रुपये तक बढ़ने की संभावना है.

4. Siemens Energy India Ltd

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है. जिससे कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. फर्म के मुताबिक, कंपनी की प्रति शेयर आय में FY26 में 35 रुपये FY27 में 53 रुपये और FY28 में 64 रुपये बढ़ने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी, वैश्विक संकेतों और एफआईआई से तय होगा इस सप्ताह का रुख