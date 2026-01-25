हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसएक ही झटके में 2.5 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में आई गिरावट से टॉप-़10 कंपनियों को तगड़ा नुकसान

एक ही झटके में 2.5 लाख करोड़ स्वाहा, शेयर बाजार में आई गिरावट से टॉप-़10 कंपनियों को तगड़ा नुकसान

M-Cap of 10 valued firms: सेंसेक्स में पिछले हफ्ते 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारती एयरटेल जैसी कई कंपनियों को झटका लगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 25 Jan 2026 01:58 PM (IST)
M-Cap of 10 valued firms: शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जमकर हुई उठापटक का असर सेंसेक्स की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से नौ पर देखने को मिला. इन कंपनियों के टोटल मार्केट वैल्यूएशन में 2.51 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है. इनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को हुआ.

पिछले हफ्ते BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 2,032.65 अंक या 2.43 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. Religare Broking के SVP, रिसर्च अजीत मिश्रा ने कहा, "हफ्ते के दौरान बाजार में तेज बिकवाली देखी गई, जिसमें बियर्स का पूरा कंट्रोल था. कमजोर ग्लोबल संकेत, लगातार FII आउटफ्लो, रुपये का कमजोर होना और कमजोर कॉर्पोरेट कमाई के कारण पूरे हफ्ते दबाव बना रहा.

RIL को सबसे ज्यादा नुकसान

रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारती एयरटेल सहित टॉप-10 सबसे वैल्यू वाली नौ कंपनियों का कुल मार्केट वैल्यूएशन 2,51,711.6 करोड़ रुपये कम हो गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यूएशन 96,960.17 करोड़ रुपये गिरकर 18,75,533.04 करोड़ रुपये हो गया. ICICI बैंक का वैल्यूएशन 48,644.99 करोड़ रुपये कम होकर 9,60,825.29 करोड़ रुपये हो गया. HDFC बैंक का वैल्यूएशन 22,923.02 करोड़ रुपये गिरकर 14,09,611.89 करोड़ रुपये हो गया और भारती एयरटेल का वैल्यूएशन 17,533.97 करोड़ रुपये कम होकर 11,32,010.46 करोड़ रुपये हो गया.

इन कंपनियों का भी Mcap गिरा

HDFC बैंक का वैल्यूएशन 22,923.02 करोड़ रुपये घटकर 14,09,611.89 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का वैल्यूएशन 17,533.97 करोड़ रुपये घटकर 11,32,010.46 करोड़ रुपये हो गया.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का बाजार पूंजीकरण (Mcap) 16,588.93 करोड़ रुपये घटकर 11,43,623.19 करोड़ रुपये और लार्सन एंड टुब्रो का बाजार पूंजीकरण 15,248.32 करोड़ रुपये घटकर 5,15,161.91 करोड़ रुपये रह गया. बजाज फाइनेंस का मार्केट वैल्यूएशन 14,093.93 करोड़ रुपये घटकर 5,77,353.23 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 11,907.5 करोड़ रुपये कम होकर 9,50,199.77 करोड़ रुपये रह गया. इंफोसिस का मार्केट वैल्यूएशन 7,810.77 करोड़ रुपये गिरकर 6,94,078.82 करोड़ रुपये हो गया.

अकेले इस कंपनी को हुआ फायदा

इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर को फायदा पहुंचा. इसका मार्केट कैप 12,311.86 करोड़ रुपये बढ़कर 5,66,733.16 करोड़ रुपये हो गया.

इतने नुकसान के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे वैल्यूएबल फर्म की लिस्ट में टॉप पर है. इसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो का नंबर आता है.

 

Published at : 25 Jan 2026 01:58 PM (IST)
Reliance Industries SENSEX SHARE MARKET M-Cap Of 10 Valued Firms
