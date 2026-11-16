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हिंदी न्यूज़बिजनेसग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी

ग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी

दिल्ली-एनसीआर में साइबर ठगों ने बड़ा हमला बोला है. महज 3 महीने में 12 फाइनेंस कंपनियों को 65 रुपये का चूना लगा है. यानी कि अब हैकर्स आम आदमी नहीं, सीधे कंपनियों को लूट रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 11:13 AM (IST)
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  • साइबर जालसाजों ने NBFCs को निशाना बनाया, करोड़ों का चूना लगाया.
  • देशभर में 300 करोड़ से अधिक की ठगी, डिजिटल कमजोरियां भुनाईं.
  • मंजूर हुए लोन फर्जी खातों में भेजे, 20 आरोपी गिरफ्तार हुए.

आमतौर पर साइबर स्कैमर्स आम आदमी को बहला-फुसलाकर चूना लगाते हैं, लेकिन इस बार साइबर जालसाजों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) को अपना नया निशाना बनाया है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,  पिछले तीन महीनों में दिल्ली-NCR की 12 NBFCs को हैकरों ने अपना शिकार बनाया है. स्कैमर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, पेमेंट API और सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगाई, जिससे इन 12 NBFCs को 65 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचा. 

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-NCR की इन 12 NBFCs द्वारा दर्ज कराई गई FIR, पूरे भारत में NBFCs द्वारा इसी अवधि में दर्ज कराई गई 150 से ज्यादा शिकायतों का हिस्सा हैं. यानी कि साइबर ठगी का यह मामला केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पिछले दो से तीन महीनों के भीतर छोटी और मध्यम NBFC कंपनियों से साइबर हमलों के जरिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाले जाने की लगभग 150 शिकायतें दर्ज की गई हैं. 

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20 लोगों की हुई गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस ने NCR के इन 12 मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "ये सभी लोग 'म्यूल अकाउंट' बनाने या हासिल करने से जुड़े हैं, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी." अधिकारी ने बताया कि 65 करोड़ रुपये की कुल रकम में से 18 करोड़ रुपये की पहचान कर उन्हें जब्त भी कर लिया है, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी या नकदी में बदलने की कोशिश की जा रही थी.

स्कैमर्स ने अपनाया ठगी का नया तरीका

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कैमर्स ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाया है. इसमें ठग ग्राहकों को 'डिजिटल अरेस्ट' के जाल में फंसाने के बजाय NBFC के सिस्टम को हैक करते हैं. वे ऐसे लोन की पहचान करते हैं, जो अप्रूव हो चुके थे, जिन्हें अभी ग्राहकों को जारी किया जाना बाकी था. फिर अपराधियों ने इन मंजूर किए गए लोन की रकम को फर्जी बैंक खातों में डायवर्ट कर दिया. सबसे बड़े शुरुआती मामलों में से एक हीरो फिनकॉर्प (Hero FinCorp) से जुड़ा है, जिसे 17 अगस्त 2026 को 300 ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 10:39 AM (IST)
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